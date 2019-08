Inzercia

Zabezpečenie firemného vozového parku cez operatívny leasing

Ak chce podnikateľ napredovať, musí predovšetkým získavať kontakty a prezentovať sa pred potencionálnou klientelou. Aby však mohol získavať nové kontakty, potrebuje firemný vozový park, poprípade jedno služobné auto.

Ak chce podnikateľ napredovať, musí predovšetkým získavať kontakty a prezentovať sa pred potencionálnou klientelou. Aby však mohol získavať nové kontakty, potrebuje firemný vozový park, poprípade jedno služobné auto. Ak ho ale obmedzujú finančné možnosti, môže si svoje nové firemné auto zaobstarať cez operatívny leasing.

STOP ojazdeným firemných autám

Ako všetko, tak aj zabezpečenie firemného vozového parku niečo stojí. Začínajúci podnikatelia nedisponujú veľkým finančným rozpočtom a častokrát siahajú po starých automobiloch z autobazárov. Pohonné hmoty a servis ojazdených áut predsa len zhltne veľa finančných prostriedkov a ojazdené automobily pri takom množstve najazdených kilometroch jednoducho nevydržia. Podnikatelia, ktorí využívajú firemné autá, ročne najazdia niekoľko tisíc kilometrov, preto je pochopiteľné, že staré autá už s množstvom najazdených kilometrov nemajú dlhú životnosť. Ak chce podnikateľ mať firemný vozový park, mal byť si pozrieť možnosti financovania auta. Financovanie auta môžete realizovať nasledujúcimi spôsobmi – hotovosťou, úverom, finančným leasingom alebo operatívnym leasingom. Práve posledná možnosť je pre podnikateľov, ktorí začínajú a chcú ušetriť, najvýhodnejšia.

Autá na operatívny leasing

Keď viete, že ojazdené autá z autobazárov sú nevhodné do firmy, aké autá sú vhodné do firmy? Rozhodne tie, ktoré si prenajmete cez operatívny leasing. Operatívny leasing je v podstate niečo podobné ako prenájom priestorov, len s tým rozdielom, že si neprenajímate nehnuteľnosť, ale auto. Jedná sa o nájomný vzťah, v ktorom prenajímateľ, čiže poskytovateľ operatívneho leasingu, ponecháva nájomcovi konkrétny predmet (v tomto prípade auto) počas vopred dohodnutej doby a nájomca mu za to uhrádza platby nájomného.

Pri operatívnom leasingu neplatíte za opravu a starostlivosť o automobil vôbec nič. Všetko hradí poskytovateľ a vlastník auta. Ak ste si preto vybrali operatívny leasing Kia, v prípade, že sa niečo na aute pokazí, vy to hradiť nebudete. Všetky opravy bude hradiť vlastník auta.

Záujem o luxusné autá značky Škoda

Veľký záujem je o operatívny leasing áut značky Škoda. Sú to cenovo dostupné automobily známej českej značky, ktorá je na Slovensku veľmi populárna. Škoda operatívny leasing je možné realizovať v každej spoločnosti zameriavajúcej sa na operatívne leasingy. Firmy vedia, že práve o túto značku bude obrovský záujem.

Dieselové vs. benzínové autá

Viete ale, aké autá uprednostňovať? Na dlhšie trasy vám odporúčame vyberať si hlavne dieselové autá. Nielen preto, lebo je nafta výrazne lacnejšia ako benzín, ale aj preto, lebo budete mať podstatne nižšiu spotrebu. Na kratšie mestské jazdy s častými štartmi voľte skôr autá s benzínovým motorom. Podstatne rýchlejšie sa zohreje na prevádzkovú teplotu a v zime rýchlejšie vyhreje chladný premrznutý interiér.