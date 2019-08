Inzercia

Dnes o 17:31 čítanie na minútu 0 zdieľaní Zabráňte úniku tepla z bytu

Voda, elektrika, plyn a aj vykurovanie sú položky, ktoré treba platiť každý mesiac. Aj napriek šetreniu môže byť ročné vyúčtovanie nemilým prekvapením. Nedoplatky nás aj napriek pravidelnému plateniu prekvapujú každý rok.

Najväčšou položkou, ktorú platíte je kúrenie. Aj keď vykurovacia sezóna trvá približne pol roka teplo je položka, ktorú platíte každý mesiac a stojí nás nemalé peniaze. Vrátiť sa do vyhriateho bytu keď sú vonku mínusové teploty je to po čom všetci túžime, ale nie všetci si ho aj užijeme.

Je čas na výmenu okien

Nečakajte kým sa vás zima opýta na to, čo ste robili v lete. Staré deravé okná sú najčastejším dôvodom úniku tepla. Teplý vyhriaty vzduch uniká von a dnu sa dostáva chlad. Stačí ak priložíte ruku k oknu a sami zbadáte ako vám teplo uniká von. Okrem straty tepla vznikajú v miestnosti aj ideálne podmienky pre vznik plesní (vyššia vlhkosť v byte).

Po nových oknách by ste sa preto mali poobzerať už dnes. Drevo – hliníková eurookná vás prekvapia nie len svojim moderným dizajnom, ale aj zaistením tepelného komfortu u vás doma. V závislosti od typu okna môžete ušetriť od 11 až do 35% elektrickej energie, ktorú by ste inak minuli na udržanie tepla v dome.

Pri ich výbere klaďte dôraz na niekoľko dôležitých faktorov – odolnosť voči vlhku, životnosť, materiál z ktorého sú zhotovené, údržbu a hrúbku profilu.

A čo vchodové dvere?

Ďalším riešením ako zabrániť úniku tepla sú vchodové dvere. Sú vhodné pre rodinné domy, byty, ale aj ako vchodové dvere do bytoviek či panelákov. Zabránia úniku naakumulovaného tepla von a zároveň sa postarajú aj o vašu bezpečnosť. Modernou technológiou môžu byť vybavené aj vaše dvere. Nemusíte hľadať kľúče aby ste sa dostali dnu, ani odbiehať od televízora aby ste mohli vpustiť dnu partnera, ktorý si zabudol kľúče. Na ovládanie dverí vám postačí váš smartfon, odtlačok prsta, alebo ich môžete otvoriť pomocou diaľkového ovládania.

Zabráňte úniku tepla a doprajte si v zimných mesiacoch teplo. Investovať do nových okien a dverí sa určite oplatí.