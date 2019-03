Pred šampionátom s veľkou dávkou optimizmu, aj medailového

TASR

Na snímke slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová. — Foto: TASR

Östersund 6. marca (TASR) - Pred jubilejnými 50. majstrovstvami sveta vo švédskom Östersunde vyžarovala slovenská biatlonová výprava veľkú dávku optimizmu. Oprieť sa mohla o viaceré prenikavé výsledky v sezóne a ambície nesiahajú len do top desiatky, ale vo viacerých pretekoch na medailové priečky. Bojovať sa bude o dosiaľ najviac medailí, až 12 kolekcií, keď premiérovo pribudla miešaná štafeta dvojíc.

Nositeľkami najvýraznejších výsledkov sa stali Anastasia Kuzminová a Paulína Fialková, obe v hodnotení seriálu Svetového pohára s poprednými priečkami, Kuzminovej patrí štvrtá a P. Fialkovej šiesta. Kuzminová sa objavila dvakrát na najvyššom stupienku, raz bola druhá, P. Fialková bola dva razy druhá a tri razy tretia.

V Östersunde budú mať v individuálnych pretekoch po štyri možnosti vyniknúť, medaila by u P. Fialkovej bola na MS premiérová, u Kuzminovej tretia, zatiaľ vlastní jedno striebro a jeden bronz. Keďže sa výsledky MS rátajú aj do poradia SP, dôležité bude každé jedno umiestenie. Kuzminová na prvú priečku v SP stráca momentálne 93 bodov, a to je ešte na programe do konca seriálu sedem pretekov.

Špecifické postavenie má trojnásobná olympijská víťazka Anastasia Kuzminová. Ak by s kariérou v tomto roku naozaj skončila, bola by to jej posledná šanca na zisk zlata a skompletizovanie medailovej zbierky. Patrí medzi favoritky rovnako ako viacero ďalších.

Podľa vyrovnanosti v pretekoch Svetového pohára sa budú o medailové priečky uchádzať viaceré, či už Talianky Vittozziová, Wiererová, Nórka Röiselandová a ďalšie. Medzi mužmi s jasnou dominanciou Nóra J. T. Boea je situácia oveľa viac prehľadnejšia, no nevylučujú sa, ako história pravidelne potvrdzuje, rôzne prekvapenia.

V Hochfilzene pred dvoma rokmi to bol šampionát najmä Laury Dahlmeierovej a celého tímu Nemecka, najúspešnejšej krajiny so zbierkou siedmich zlatých a jedného striebra. Ďalšie štyri krajiny sa ozdobili už len po jednom zlate, na ktorom sa podpísali uznávané osobnosti.

Nepochybne k nim patrili Češka Gabriela Koukalová, Francúz Martin Fourcade a Američan Lowell Bailey, ktorý len potvrdil fakt, že aj menej známe osobnosti so skromnejšou kariérou môžu vyskočiť na najvyšší piedestál. Slovenská výprava odchádzala do Hochfilzenu potichu a nenápadne, aby príliš nevzbudzovala pozornosť.

Nemala oporné body vo výsledkoch, chorobou aj malým dieťaťom sa zaoberala Anastasia Kuzminová, ktorá sa považovala za jedinú schopnú konkurovať najlepším. Aj keď dieru do sveta Slovensko neurobilo, svoju malú vojnu vyhralo. Tri umiestenia v top desiatke s 8. priečkou Kuzminovej v šprinte, v ženských štafetách, 10. Paulíny Fialkovej v mass pretekoch mali dostatočnú výpovednú hodnotu na to, aby sa nad slovenským biatlonom nezalamovali ruky. V každej jednej disciplíne sa našli svetlé momenty a pozoruhodnejšie výkony.

Östersund organizuje MS tretíkrát v histórii po rokoch 2008 a 1970. Tradičné miesto podujatí SP, ktorých sa nahromadilo už 21, má 44-tisíc obyvateľov a charakterizuje ho aj tamojší kraj s názvom Jämtland, odvodeného od obyvateľov Jämtlanti, v preklade vytrvalí a húževnatí, čo sú vlastnosti, ktoré by mohli uplatniť v konkurencii vyše 300 biatlonistov z 37 krajín aj slovenskí reprezentanti.

MS v Östersunde budú prvými aj pre nového prezidenta Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU), domáceho Švéda Olleho Dahlina, ktorý sa na ne pozerá s veľkou nádejou.

"Náš šport je momentálne vo veľkej forme a ponúka vzrušujúce súťaže, príťažlivé pre fanúšikov, ktorých počet neustále rastie. Zaviedli sme viacero reforiem a ďalšie na nás ešte čakajú s úmyslom dosiahnuť ešte väčší pokrok." O tom, že biatlon kráča vedno s trendmi, nasvedčuje aj účasť Dahlina na medzinárodnom seminári organizovaného Švédskou biatlonovou federáciou na tému klimatických zmien a udržateľných modelov zimných športových podujatí.