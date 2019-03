TASR

Pri nároku z viacerých poistení sa nemocenská dávka vypláca len jedna

Ak má poistenec viacero poistení, napríklad dva pracovné pomery alebo pracovný pomer a povinné poistenie SZČO, Sociálna poisťovňa najskôr posúdi samostatne nárok na nemocenskú dávku z každého z nich.

Sociálna poisťovňa, ilustračné foto. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 6. marca (TASR) - Poistenci, ktorí pracujú, resp. pracovali u viacerých zamestnávateľov, teda majú viacero nemocenských poistení, z ktorých si chcú uplatniť nemocenskú dávku, žiadajú o dávku z každého poistenia osobitne. Podajú teda viacero žiadostí, dávku však vždy dostanú vyplatenú len jednu.

Ak má poistenec viacero poistení, napríklad dva pracovné pomery alebo pracovný pomer a povinné poistenie SZČO), Sociálna poisťovňa najskôr posúdi samostatne nárok na nemocenskú dávku z každého z nich. "Ak poistenec nárok spĺňa z viacerých nemocenských poistení, výška jeho dávky sa potom určí zo súčtu denných vymeriavacích základov vypočítaných z hrubých príjmov dosiahnutých v príslušnom pracovno-právnom vzťahu v rozhodujúcom období. Ale následne Sociálna poisťovňa vypláca len jednu dávku. V prípade akýchkoľvek pochybností treba kontaktovať priamo pobočku Sociálnej poisťovne, ktorá dávku vypláca, priznávanie a výplata nemocenských dávok je totiž plne v kompetencii pobočiek," informoval hovorca poisťovne Peter Višváder.

Aj dávka v nezamestnanosti sa vypláca vždy len jedna. Ak mal napr. poistenec súčasne viacerých zamestnávateľov, obdobie poistenia v nezamestnanosti sa pre splnenie podmienok nároku na dávku započíta len raz, pri výpočte dávky však poisťovňa berie do úvahy súčet vymeriavacích základov (hrubých zárobkov) dosiahnutých u všetkých zamestnávateľov. Žiadosť o dávku v nezamestnanosti sa v takýchto prípadoch takisto podáva len jedna.

Pri oboch typoch dávok je určená maximálna možná suma dávky. V roku 2019 je to pri 31-dňovom mesiaci najviac 1069,60 eura pri dávke nemocenské, pri materskom je to 1458,50 eura a pri dávke ošetrovné je to 345,10 eura za 10 kalendárnych dní. Tieto sumy sa menia vždy k 1. januáru kalendárneho roka, na rozdiel od dávky v nezamestnanosti, ktorá sa mení vždy k 1. júlu kalendárneho roka. Do 30. júna 2019 je maximálna suma mesačnej dávky v nezamestnanosti pri 31-dňovom mesiaci 972,30 eura.