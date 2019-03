TASR

Halový šampión Ján Volko s existenčnými obavami, hľadá sa riešenie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu opätovne garantuje, že Jánovi Volkovi bude aj naďalej poskytovaná podpora zo strany štátu.

Na snímke slovenský šprintér a majster Európy v behu na 60 m Ján Volko. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 6. marca (TASR) - Jedinečný úspech zlatého šprintéra Jána Volka na jednej strane vyvolal veľký obdiv, na strane druhej spustil polemiku o zabezpečení tohto výrazného talentu. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu situáciu upokojuje, aj šéftréner SAZ Martin Pupiš považuje 'dieru' v zabezpečení len za náhodnú abnormálnosť, no halový majster Európy z Glasgowa so znepokojením skonštatoval, že "je to zvláštne, človek ani nevie, čo viac má dosiahnuť ako titul majstra Európy."

Nepochybne rezort školstva má naďalej záujem podporovať šprintéra Jána Volka, no vznikla aj malá pochybnosť, pretože podpora športovcov funguje na základe predpísaných noriem a podľa nich by Ján Volko vypadol z Top Tímu, pretože halové výsledky sa v olympijskom športe, akým je atletika, u šprintérov nerátajú.

"Bežať rýchlejšie už veľmi nejde, z tohto pohľadu je to veľmi náročné. Nechceme viesť žiadnu vojnu, len poukázať na nejaký princíp, aby to atletike viac pomáhalo ako škodilo. Podľa mňa je to záležitosť pár prepísaných riadkov. Rozhodujú o tom ľudia, ktorí možno naozaj nikdy nerobili atletiku a nevedia, že šesťdesiatka je ešte náročnejšia ako stovka, podobnosťou sú obe disciplíny veľmi zhodné. Ťažko sa hľadá na to správny termín, nechcem nikoho urážať, je to však veľmi nepríjemné," konštatoval Volko.

Šéftréner Martin Pupiš verí, že sa nedostatok v stanovených kritériách, na základe ktorých sa dostávajú športovci do Top Tímu, vyrieši v prospech Volka. "Netreba v tom hľadať niečo zlé, urobili sa kritériá, ktoré nevychytali špecifiká všetkých športov. Naše snaženie bude smerovať k tomu, aby sme to dali do normálu, aby sa každý, kto dosiahol elitný výsledok, zaradil medzi tých zhruba 200 športovcov, ktorí sú v ministerskej podpore. Naozaj netreba za tým nič hľadať, nie je to vojna, je to len hľadanie rozumu a súlad s legislatívou."

Po predchádzajúcich skúsenostiach však Martin Pupiš aj zapochyboval a zdvihol varovný prst. "Ak to zoberiem len z pohľadu atletiky, je pre nás divné, že kladivár Marcel Lomnický, ktorý bol piaty na olympiáde, bol rok pred ňou vyhodený z TOP Tímu. Nepopieram, bolo to na základe kritérií, no my sme považovali za logické, že by sa mu mal rátať svetový pohár, a tým je IAAF Challenge. Dočkali sme sa odpovede, že v roku, keď sú ME, mu to rátať nemôžu. Podobná situácia mohla nastať u Mateja Tótha, ktorý mal v roku 2017 zastavenú činnosť a keby bol v roku 2018 nedajbože chorý, tiež by nemal splnené kritériá, lebo ich treba raz za dva roky potvrdzovať. V hale Bezeková a v minulosti aj Putalová, ktoré boli do desiatky na Európe, či svete, nemohli byť v Top Tíme s vysvetlením, že v hale sa bežia pri štvorstovke dve kolá a vonku len jedno. Tieto nezrovnalosti sa snažíme riešiť, a to už dosť zdĺhavo štyri mesiace s ministerstovm, aj nás vypočuli, ale žiaľ, intenzívnejšie sa riešenie nehľadalo. Nám ide naozaj o odbornú diskusiu, nielen o atletiku, ale o to, aby všetci športovci, ktorí si to zaslúžia, mali zabezpečené primerané podmienky."

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu opätovne garantuje, že Jánovi Volkovi bude aj naďalej poskytovaná podpora zo strany štátu. Ako uvádza vo svojej reakcii, pre aktuálnu sezónu má zabezpečené finančné prostriedky z viacerých štátnych zdrojov, či už zo samotného ministerstva v projekte Top Tímu, prostredníctvom SAZ, SOŠV, alebo Športového centra polície. Zároveň ubezpečuje, že v prospech elitných športovcov je pripravené po odbornej debate so športovými zväzmi doladiť aj kritéria neolympijských disciplín v projekte Top Tímu tak, aby z podpory neunikol žiadny športovec, ktorý výrazne reprezentuje krajinu.

Jozef Gönci, štátny tajomník pre šport MŠVVaŠ SR, tiež zareagoval na aktuálne informácie: "Osobne považujem pre slovenský šport za veľmi nešťastné, ak takú pozitívnu tému, akou je výnimočnosť slovenského športovca, okamžite zamieňame za odbornú ekonomickú tému optimálneho zabezpečenia jeho športovej prípravy. Zdôrazňujem, že vyvinieme maximálne úsilie, aby Jánovi Volkovi a jeho realizačnému tímu nechýbali žiadne finančné zdroje pre zabezpečenie jeho športovej prípravy na olympijské hry Tokio 2020 v zmysle komplexného vyfinancovania optimálneho Harmonogramu športovej prípravy - dokumentu, ktorý presadzujeme ako základ pre udelenie akejkoľvek štátnej podpory."