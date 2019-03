Dominika Dobrocká

Dcéra Luka Perryho poslala svetu dojemný odkaz: Ďakujem za všetku vašu lásku

V najťažšej situácii ju podporujú mnohí ľudia. Dcéra seriálového Dylana je vďačná za každú správu.

Dylan svoju dcéru nepochybne miloval. — Foto: Instagram/emonperry, Instagram/lukeperrydaily

BURBANK 6. marca - Nečakaná smrť herca Luke Perryho zasiahla celý svet, no pochopiteľne najviac jeho blízkych. Pred bolestivú ranu, s akou sa len ťažko dá vyrovnať, bola postavená aj dcéra zosnulého herca 18-ročná Sophie Perryová. Tá po smrti svojho otca na sociálnej sieti Instagram zverejnila ich spoločnú fotografiu a napísala svetu krátky odkaz. „Minulý týždeň sa toho pre mňa stalo veľa. Všetko sa deje veľmi rýchlo. Vrátila som sa z Malawi presne včas, aby som tu bola s rodinou,“ napísala Sophie, ktorá sa zároveň poďakovala za všetku lásku a podporu, ktorú jej ľudia v priebehu 24 hodín poslali.

Sophie priznala, že si veľmi váži podporu, ktorá sa k nej po nečakanej smrti otca dostala. Zároveň sa hromadne poďakovala a vysvetlila, že nedokáže na každý krásny odkaz odpovedať, no všetkých ubezpečila, že ich vníma a cení si to. „Nie som si úplne istá, čo mám povedať alebo robiť v tejto situácii. Je to niečo, čo vám dáva lekciu o tom, ako všetko zvládnuť, najmä keď sa to deje pred očami verejnosti. Verte, že som vďačná za všetku lásku. Iba som vďačná potichu,“ vyjadrila svoje pocity Sophie.

Hovorca rodiny 4. marca potvrdil pre viaceré médiá, že Luke Perry svoj boj po utrpení mozgovej príhody prehral. Uviedol aj to, že posledné minúty svojho života bol obklopený rodinou a priateľmi. Rodina podľa hovorcu veľmi oceňuje obrovskú podporu a lásku, avšak úctivo všetkých žiada, aby rešpektovali ich súkromie a obrovský smútok, ktorý prežívajú.