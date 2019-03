Dominika Dobrocká

Dnes o 20:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Kaderníčka Ľubka sa rozhodla zadarmo ostrihať ľudí bez domova. O jej služby bol obrovský záujem

Krásne gesto ocenili klienti ale aj všetci členovia neziskovej organizácie. Čarovné ručičky dokázali ozajstné zázraky.

BRATISLAVA 6. marca - Pomáhať ľuďom bez domova a ľuďom, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti, je potrebné. Nezisková organizácia Vagus si je tohto faktu vedomá a tak sa všemožnými spôsobmi snaží podať týmto ľuďom pomocnú ruku a ukázať im spôsob, akým je možné začleniť sa do bežného života. Zástupcov organizácie teší každá iniciatíva ľudí, ktorí dobrovoľne chcú aspoň malým gestom pomôcť. Potešujúca a pozitívna správa prišla od pani kaderníčky Ľubky.

Tá prišla s nápadom, že by v jedno popoludnie zavítala na miesto, kde Vagus pôsobí do Domca a zadarmo ostrihala pravidelných návštevníkov. Organizácia sa na svojom facebookovom profile s touto krásnou myšlienkou podelila a neskrývala radosť. Záujem o Ľubkine služby bol veľký a úprimný. Dôkazom je aj fotografia jedného zo spokojných klientov. Pán Jozef si na kreslo sadol s dlhými neupravenými vlasmi, ktoré mu padali do očí. Po chvíľke sa však zmenil na nepoznanie.

Kaderníčka Ľubka dokázala pána Jozefa premeniť na pohľadného fešáka a bezpochyby mu do života vniesla aj nejaké to sebavedomie. Predsa len, či chceme alebo nie, výzor je v živote žiaľ dôležitý a keď sa človek chce zaradiť do bežného života, jednoducho aj tento faktor zaváži. Nezištná pomoc zo strany pani kaderníčky je príkladom toho, že pomáhať je potrebné. „Ponúknuť svoje služby ľuďom bez domova alebo nimi potešiť našich kolegov a kolegyne, je forma pomoci, ktorú si nesmierne vážime a ceníme. Ďakujeme,“ píše sa na profile Vagusu.