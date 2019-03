TASR

Dnes o 13:11 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Murray chce po operácii konkurovať najlepším: Neviem, či je to možné

Trojnásobný grandslamový víťaz počas Australian Open oznámil, že táto sezóna bude zrejme jeho posledná.

Britský tenista Andy Murray. — Foto: TASR/AP

Londýn 6. marca (TASR) - Návrat britského tenistu Andyho Murrayho na dvorce je po druhej operácii bedrového kĺbu neistý. Podľa agentúry AFP nepociťuje Murray žiadnu bolesť, ale je otázne, či ešte bude hrať na najvyššej úrovni.

Trojnásobný grandslamový víťaz počas Australian Open oznámil, že táto sezóna bude zrejme jeho posledná. Rozlúčku by mal absolvovať na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Koncom januára podstúpil chirurgický zákrok, pri ktorom mu do bedrového kĺbu voperovali kovový implantát. "Chcem pokračovať v kariére, povedal som to v Austrálii. Problém je, že neviem, či je to možné. Teraz som oveľa šťastnejší ako za uplynulých dvanásť mesiacov, pretože necítim žiadnu bolesť. Rehabilitácia je pomalá, ale ide to celkom dobre. Určite by som však rád znovu konkuroval najlepším," povedal Murray.