Petronela Svečnjaková

Dnes o 18:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Česká pošta prepustí manažérov a zdvihne platy radovým zamestnancom

Súčasná priemerná mzda zamestnancov Českej pošty je okolo 24 900 korún, teda zhruba 970 eur.

Ilustračná fotografia. — Foto: Pixabay.com

PRAHA 6. marca - Hospodárenie Českej pošty je stratové a čoraz viac zamestnancov odchádza, preto sa v parlamente snažia nájsť spôsob, ako túto nelichotivú situáciu zastaviť.

Poštári si výrazne polepšia

Česká pošta zvýši od apríla tarifnú mzdu svojich radových zamestnancov o 10 %. Za prvé tri mesiace potom zamestnanci dostanú mimoriadne odmeny. Podnik zároveň počas roka zredukuje počet manažérov a administratívnych pracovníkov o 15 %, čo by malo priniesť úsporu až 120 miliónov českých korún (4,68 milióna eur) ročne.

Ilustračná fotografia. Foto: Unsplash.com

Súčasná priemerná mzda zamestnancov Českej pošty je okolo 24 900 korún (970 eur), teda o 7000 korún (273 eur) menej, ako je celoštátny priemer. Pošta chce plošným zvýšením platov zastaviť fluktuáciu ľudí v podniku. Zároveň bude pokračovať v znižovaní stavov manažérov, čo by sa malo dotknúť asi 150 ľudí.

Vláda tiež generálnemu riaditeľovi Českej pošty zadala úlohu, aby vytvoril plán reštrukturalizácie podniku, po ktorom by sa hospodárenie pošty malo do troch rokov vrátiť do kladných čísel. Hospodárenie spoločnosti totiž bolo podľa odhadov v minulom roku stratové.