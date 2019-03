TASR

Dnes o 12:23 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Rezort financií pripravuje návrh zákona o dani z príjmov

Rezort financií avizoval, že návrh zákona o dani z príjmov počíta so zavedením flexibilných opatrení na zníženie administratívnej náročnosti a zjednodušenie výpočtu základu dane.

Ilustračné foto. — Foto: TASR

Bratislava 6. marca (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR pracuje na návrhu zákona o dani z príjmov, ktorý má uľahčiť podnikanie malým a stredným podnikom (MSP). Znížiť by sa im mala napríklad administratívna záťaž v súvislosti s registráciou na daň z príjmov. Právnu normu by mohlo MF SR predstaviť v máji tohto roka, kedy by k nej malo odštartovať medzirezortné pripomienkové konanie. Vláda už v januári tohto roka schválila k problematike podnikania malých a stredných podnikov analýzu zameranú na povinnosti, ktoré by firmám mohli ubudnúť.

Rezort financií avizoval, že návrh zákona o dani z príjmov počíta so zavedením flexibilných opatrení na zníženie administratívnej náročnosti a zjednodušenie výpočtu základu dane. "Vychádzajúc z Programového vyhlásenia vlády SR sa navrhuje zlepšiť legislatívne a administratívne podmienky malých a stredných podnikov, ktoré zohrávajú významnú funkciu pri rozvoji ekonomiky Slovenskej republiky, sú schopné pružne sa prispôsobiť požiadavkám trhu a významnou mierou sa podieľajú na lokálnej zamestnanosti," konštatoval rezort financií v predbežnej informácii k príprave návrhu zákona.

Rovnako sa uvažuje o znížení administratívnej záťaže daňovníkov spojenej s registráciou na daň z príjmov cez prenesenie tejto povinnosti na správcu dane a so zjednodušením výpočtu preddavkov na daň vrátane oznamovania ich výšky správcom dane. "Ďalej sa uvažuje o prehodnotení lehoty na podávanie daňových priznaní," avizoval rezort financií.

Ministerstvo upozornilo, že aktuálne platný zákon o dani z príjmov neobsahuje špecifické opatrenia na podporu malého a stredného podnikania. "Registrácia na daň z príjmov je povinnosťou daňovníka s presne určenými lehotami v závislosti od momentu poberania príslušného druhu príjmu alebo vykonávania činnosti," priblížil rezort.

Daňovník v priebehu zdaňovacieho obdobia platí štvrťročné alebo mesačné preddavky, ak jeho daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla stanovenú výšku, alebo na základe rozhodnutia správcu dane, pričom výpočet poslednej známej daňovej povinnosti predovšetkým u fyzických osôb je podľa MF SR pomerne zložitý. Lehota na podanie daňového priznania je do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia s možnosťou odkladu tejto lehoty o ďalšie tri alebo šesť mesiacov.