TASR

Dnes o 12:10 čítanie na minútu 0 zdieľaní FED CUP: Tenistky SR nastúpia v baráži proti Brazílii na antuke v NTC

Duel sa uskutoční 20.-21. apríla pod zatiahnutou strechou AXA arény, jeho víťaz sa udrží v druhej najlepšej svetovej osmičke.

Na archívnej snímke slovenská reprezentantka Anna Karolína Schmiedlová. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 6. marca (TASR) - Slovenské tenistky odohrajú zápas o účasť v II. svetovej skupine Pohára federácie proti Brazílii na antuke v bratislavskom NTC. Pre TASR to potvrdil generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu Igor Moška. Duel sa uskutoční 20.-21. apríla pod zatiahnutou strechou AXA arény, jeho víťaz sa udrží v druhej najlepšej svetovej osmičke.

"Kapitán slovenského fedcupového tímu Matej Lipták a hráčky sa po porade rozhodli, že by chceli hrať na antuke pod zatiahnutou strechou. STZ ich návrh schválil a o povrchu i dejisku zápasu sme následne informovali Medzinárodnú tenisovú federáciu ITF. V hre bol aj hard, napokon však zavážilo to, že dievčatá sú pred fedcupovým stretnutím i po jeho skončení prihlásené na antukové turnaje. Po dlhom čase by sme mohli nastúpiť v kompletnom zložení. Maťovi Liptákovi prisľúbili účasť všetky hráčky vrátane slovenskej jednotky Dominiky Cibulkovej," povedal pre TASR Moška.

Slovenky vo februári prehrali v Rige s domácim Lotyšskom 0:4 a musia absolvovať záchranárske práce. Brazílčanky si zabezpečili účasť v baráži o II. svetovú skupinu vďaka triumfu na turnaji americkej zóny na antuke v kolumbijskom Medelline. Vo finále zvíťazili nad Paraguajom 2:0. O prvý bod sa zaslúžila Carolina Meligeniová Rodriguesová Alvesová, druhý pridala brazílska jednotka Beatriz Haddadová Maiová.