Dominika Dobrocká

FOTKA DŇA: Nádherné gesto tohto učiteľa dojalo svet. Keď zistíte, prečo a ako pomohol žiakovi, ihneď pochopíte

Ani na chvíľu nezaváhal a študentovi ponúkol náhradné riešenie.

— Foto: Twitter/TheOriginal

ATLANTA 6. marca - Takéto príbehy sa stávajú aj v reálnom živote a nielen pred kamerami. Wayne Hayer je študentom na Morehouse College, má dve práce, zapája sa do školských programov a k tomuto všetkému je otcom malého dievčatka. Vyťažený mladý muž však svoje štúdium nechce zanedbávať a tak, keď jedného dňa nezohnal stráženie pre svoju 4-mesačnú princeznú Assatu, vzal ju so sebou do školy na hodinu.

Učiteľ matematiky Nathan Alexander ho mohol otočiť vo dverách a poslať preč, avšak stal sa presný opak. Na hodinu ho bez akéhokoľvek problému pustil a prekvapil ho svojím návrhom. Bolo mu totiž jasné, že aj keby bolo dieťa pokojné, jeho žiak by z hodiny v podstate nič nemal. Ponúkol sa preto, že sa o dieťatko počas hodiny postará on sám, aby si Wayne mohol písať poznámky a sústrediť sa na učenie.

Malá Assata bola celú hodinu tichučko a dala svojmu opatrovateľovi možnosť, aby vysvetlil potrebné učivo. „Bál som sa, že bude plakať, ale všetko išlo hladko. Správala sa vzorne,“ prezradil pre médiá 34-ročný učiteľ. Aj napriek tomu, že on vlastné deti nemá, podarilo sa mu dievčatko v nosiči uspať. Vtipne nezabudol podotknúť, že je jeho výklad asi naozaj nudný. Alexander svojmu žiakovi dovolil, aby svoju dcérku na hodinu vzal, keďže si už predtým všimol jeho skoršie odchody z hodín kvôli jej stráženiu.

Fotografia učiteľa s obrovským srdcom na správnom mieste sa objavila na sociálnej sieti Twitter a okamžite spustila medzi ľuďmi šialenstvo. „Táto fotografia slúži ako pripomienka toho, čo všetko rodičia musia robiť každý deň a aké je dôležité mať dostupnú starostlivosť o deti,“ dodal učiteľ k záberu, na ktorom sa objavil on s malou Assatou.