TASR

Dnes o 11:41 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Prehliadku Creme de la Creme štartuje film L. Garrela Verní neverní

Šiesty ročník Týždňa francúzskeho filmu, ktorý otvára Mesiac Frankofónie na Slovensku, štartuje v stredu v hlavnom meste.

Ilustračné foto. — Foto: TASR

Bratislava 6. marca (TASR) – Creme de la Creme prináša do slovenských kín aj tento rok výber čerstvých filmových lahôdok z Francúzska. Šiesty ročník Týždňa francúzskeho filmu, ktorý otvára Mesiac Frankofónie na Slovensku, štartuje v stredu v hlavnom meste. Uskutoční sa v Bratislave a v 23 ďalších mestách do 12. marca, v niektorých mestách potrvá až do konca mesiaca.

Prehliadka nebude prebiehať len v tradičných kinách, ale aj v alternatívnych priestoroch, ktoré združujú mladých ľudí zaujímajúcich sa o európsky a francúzsky film. "Sú to alternatívne priestory typu Stanica Záriečie, Kultúrne centrum Malý Berlín v Trnave, Nová Cvernovka v Bratislave. Sme veľmi radi, že aj tieto nové priestory sa pripojili a ponúkajú svojim divákom skvelé francúzske filmy," uviedla Zuzana Hromcová, programová manažérka spoločnosti Film Europe, ktorá podujatie pripravuje v spolupráci s Francúzskym inštitútom.

Pozvanie na Creme de la Creme prijali Michel Ocelot - čerstvý držiteľ Cézara 2019 v kategórii "najlepší animovaný film", ktorý na prehliadke osobne uvedie svoj film Dilili v Paríži v originálnej francúzskej verzii. Do Bratislavy zavíta Jana Bittnerová, Slovenka žijúca v Paríži, herečka, ktorej sa darí v divadlách, vo filmoch.

Prehliadku otvorí najnovší film z dielne mladého tvorcu Louisa Garrela - romantická komédia o ľúbostnom štvoruholníku Verní neverní, v ktorej si režisér, scenárista a herec v jednej osobe zahral po boku Laetitie Casta a Lily-Rose Depp. "Je to taký ten pekný, dobrý, francúzsky romanticko-komediálny, ale aj výpovedný film, ktorý diváci určite ocenia ako otvárací film," povedal pre TASR Ivan Hronec, generálny riaditeľ spoločnosti Film Europe. Upozornil aj na ďalšie snímky z programu, ktorý tvoria sekcie Creme Premiéry, Creme Komédie, Creme Zločin, Creme Deti a Príbehy slávnych.

V sekcii Premiéry sa návštevníci môžu tešiť na sedem filmov. Komédiu Bécassine! o naivnej, vždy dobre naladenej pestúnke, nakrútil režisér Bruno Podalydés podľa známeho francúzskeho komiksu. Vojnová dráma Bojovníčky slnka, film režisérky Evy Husson nominovaný na Zlatú palmu v Cannes 2018, ich zavedie do Kurdistanu, kde sa Bahar, veliteľka jednotky ženských bojovníčok, chystá oslobodiť svoje mesto od islamistov. Komediálna dráma Je mi fajn, s. r. o. režisérskeho tandemu Benoit Delépine & Gustave Kervern rozpráva príbeh Jacquesa, ktorý posadnutý túžbou rýchlo zbohatnúť nahovorí zopár nešťastníkov absolvovať s ním bizarnú cestu na lacnú plastickú chirurgiu v Bulharsku. Popri Jeanovi Dujardinovi a Yolande Moreau sa v jednej z úloh objaví aj slovenská herečka Jana Bittnerová.

Najnovší experiment z dielne ikony francúzskeho filmu Jeana-Luca Godarda má názov Kniha obrazov, z festivalu v Cannes 2018 si odniesol Zvláštnu Zlatú palmu. "Je to film, ktorý prekvapí svojou dynamickou vizualitou, ale zároveň výpoveďou. Godard bol vždy politický a dnes je stále, napriek svojmu veku," poznamenal Hronec.

Dobrodružnú rodinnú komédiu Yao nakrútil režisér Philippe Godeau a do postavy slávneho herca, ktorý navštívi Senegal, obsadil populárneho Omara Syho, presláveného úlohou v snímke Nedotknuteľní. Spriatelí sa s 13-ročným chlapcom a spolu absolvujú dobrodružnú cestu, počas ktorej herec objavuje svoje korene.

Hrdinom filmu Modlitba je 22-ročný Thomas, ktorý sa modlitbou a prácou lieči z drogovej závislosti v komunite v horách. "Je to film, ktorý bol prezentovaný na minuloročnom Berlinale a Anthony Bajon v hlavnej úlohe si z festivalu právom odniesol Strieborného medveďa pre najlepšieho herca," priblížila snímku pre TASR Dagmar Krepopová, PR manažérka Film Europe.

V sekcii Creme Komédie sa diváci môžu tešiť na tituly Kým nás svadba nerozdelí (r. Olivier Nakache, Éric Toledano), Vezmi si ma, kamoš (r. Tarek Boudali) a víťaza Ceny diváka Creme de la Creme 5 - Niekto to rád zahalené (r. Sou Abadi).