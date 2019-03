TASR

Dnes o 11:40 čítanie na minútu 0 zdieľaní OĽaNO chce, aby sa vyhlásilo referendum so 17 otázkami

Hnutie chce podľa Matoviča Slovensku ukázať, že sa dokáže správať zodpovedne a dokáže splniť svoj sľub, že pripraví referendum.

Igor Matovič, archívna snímka. — Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 6. marca (TASR) - Opozičné hnutie OĽaNO chce hĺbkové referendum. Obsahovať má 17 otázok týkajúcich sa problémov, ktoré podľa hnutia trápia občanov. O konečnej podobe otázok chcú diskutovať s verejnosťou. Na vyhlásenie referenda je potrebných 350.000 podpisov.

Líder OĽaNO Igor Matovič zdôraznil, že na vytvorení referendových otázok sa poslanci hnutia zhodli jednohlasne. "Snažili sme sa, aby toto referendum nebolo povrchné, aby nešlo o populistické riešenie si svojich problémov či zneužívanie referenda na politické účely," priblížil.

Hnutie chce podľa Matoviča Slovensku ukázať, že sa dokáže správať zodpovedne a dokáže splniť svoj sľub, že pripraví referendum.

Otázky sú rozdelené do troch celkov, a to Spravodlivé Slovensko, Slovensko pre rodiny a Slovensko pre slabších. "Nie je to definitívny súbor, navrhujeme otázky ľuďom a pýtame sa na ich názor, chceme dať priestor približne dva týždne. Sme otvorení verejnej kritike, niektoré otázky môžu vypadnúť a niektoré sa môžu doplniť," priblížil Matovič.

Občanov sa chcú v referende pýtať, či súhlasia so zavedením hmotnej zodpovednosti politikov, na deň dovolenky za účasť na voľbách, príspevok od štvrtého mesiaca tehotenstva pre pracujúce a študujúce matky, miesto v materskej škole pre každé dieťa, odchod do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch, zrušenie doplatku na lieky, bezplatné objednávanie pacientov či zákaz hazardných hier a automatov. Obyčajní by tiež chceli prostredníctvom referenda zmeniť volebný systém tak, aby si každý okres mohol zvoliť svojho poslanca do Národnej rady SR.