Petronela Svečnjaková

Dnes o 13:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vakcína proti osýpkam nespôsobuje autizmus. Potvrdila ďalšia rozsiahla štúdia na viac ako 650-tisíc deťoch

Očkovanie autizmus nielenže nespôsobuje, ale nezvyšuje ani riziko jeho vzniku.

Ilustračná fotografia. — Foto: TASR - Martin Palkovič

KODAŇ 6. marca - Vakcína proti osýpkam, mumpsu a rubeole nepredstavuje zvýšené riziko autizmu, a to dokonca ani u detí, ktorých súrodenci sú autisti. Zistili to dánski vedci. Ich štúdiu uverejnil odborný časopis Annals of Internal Medicine.

Očkovanie nie je spúšťačom autizmu

Obavy, že očkovacia látka proti osýpkam a dvom ďalším chorobám môže u detí vyvolať autizmus, pretrvávajú už viac ako 20 rokov. V roku 1998 bol totiž zverejnený kontroverzný a nakoniec stiahnutý článok, ktorý tvrdil, že súvislosť existuje.

Ilustračná fotografia. Foto: Pixabay.com

Aktuálna štúdia dánskych vedcov sa zamerala na 657 461 detí, ktoré sa v krajine narodili v rokoch 1999 až 2010. U 6500 z nich lekári diagnostikovali autizmus. Zistilo sa, že u detí zaočkovaných vakcínou proti osýpkam, mumpsu a rubeole bolo o 7 % nižšie riziko, že sa u nich vyvinie autizmus, v porovnaní s deťmi, ktoré zaočkované neboli. Vedci tiež zistili, že u detí, ktoré mali súrodencov autistov, bola 7-krát väčšia pravdepodobnosť, že sa toto ochorenie vyvinie aj u nich.

Ilustračná fotografia. Foto: Pixabay.com

V štúdii sa tiež píše, že deti, ktoré neboli zaočkované proti žiadnym chorobám, mali o 17 % vyššie riziko, že sa môžu stať autistami, v porovnaní s deťmi, ktoré povinné očkovania absolvovali. „Rodičia sa nemusia báť dať zaočkovať svoje deti kvôli vzniku autizmu. Nebezpečenstvo neočkovania spočíva v tom, že sa do spoločnosti vracajú osýpky, ako môžeme vidieť na základe viacerých nedávnych prepuknutí,“ citovali NBC News Andersa Hviida, hlavného autora štúdie, epidemiológa z Kodane.

Osýpky sú vysoko nákazlivý vírus, ktorý môže spôsobiť až smrť. Prejavuje sa zvýšenou telesnou teplotou, kašľom, nádchou a očným zápalom. Typické drobné červené vyrážky najskôr postihujú oblasť tváre a krku, odkiaľ sa rozšíria na zvyšok tela. V závažných prípadoch môžu osýpky vyvolať zápal pľúc a zápal mozgu.