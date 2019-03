TASR

Dnes o 10:28 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní LIGA MAJSTROV: Tréner Realu Madrid Solari sa ospravedlnil fanúšikom

Víťaz uplynulých troch ročníkov LM utrpel na domácom štadióne Santiaga Bernabeua štvrtú prehru za sebou, čo sa mu stalo iba po tretí raz v histórii, a so súťažou sa prekvapujúco rozlúčil.

Santiago Solari, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Madrid 6. marca (TASR) - Zlyhanie storočia, zázrak menom Ajax. Španielske médiá sa po prehre Realu Madrid v odvetnom osemfinálovom zápase futbalovej Ligy majstrov s Ajaxom Amsterdam (1:4) predháňali v palcových titulkoch. Víťaz uplynulých troch ročníkov LM utrpel na domácom štadióne Santiaga Bernabeua štvrtú prehru za sebou, čo sa mu stalo iba po tretí raz v histórii, a so súťažou sa prekvapujúco rozlúčil.

Fanúšikovia po utorňajšej prehre s Ajaxom spomínali na sezónu 1994/95, Real vtedy v Pohári UEFA prehral v domácej odvete s dánskym Odense BK 0:2. U súpera však predtým zvíťazil 3:2. To bolo po prvý raz v histórii klubu, keď hráči "bieleho baletu" nepostúpili v európskej súťaži po triumfe v prvom dueli. "Máme za sebou tri neúspešné zápasy, niektorí stratili ilúziu o Reale Madrid. Boli sme na nižšej úrovni ako Ajax. To, čo sme predtým dosiahli, bolo neuveriteľné, ale tento rok sa nám nedarí tak, ako sa očakávalo. Musíme si zhodnotiť, čo sa stalo za uplynulé týždne," citoval slová Lucasa Vazqueza denník Marca. Stredopoliar Toni Kroos športovo priznal kvalitu súpera: "Musíme si priznať, že Ajax bol lepší a hral výborne aj v prvom zápase. Zaslúži si byť vo štvrťfinále." Kráľovský klub sa medzi najlepšou osmičkou LM nepredstaví po prvý raz za uplynulých 9 rokov.

Tréner Santiago Solari sa na pozápasovej tlačovej konferencii ospravedlnil fanúšikom: "Je to veľmi bolestivé a ospravedlňujem sa našim fanúšikom, ktorí boli veľkou oporou tímu v ťažkých chvíľach. My sme urobili všetko, čo sme mohli, ale úspech sa nedostavil," povedal Solari a dodal: "To, čo teraz musíme urobiť v týchto náročných chvíľach, je upokojiť sa a ukázať charakter. Vieme, že Madrid je väčší ako ostatní, vždy sa vráti medzi najlepších a vráti sa silnejší." Realu chýbal v odvete pre dištanc kapitán Sergio Ramos. Solari priznal, že jeho absencia bola citeľná: "Samozrejme, že nám chýbal. Je to vodca."

Jednou z kľúčových postáv triumfu Ajaxu bol Dušan Tadič. Útočník hostí strelil jeden gól a na dva prihral. Najmä akcia pred druhým gólom, keď sa presadil cez trojicu hráčov Realu, pričom použil aj známu kľučku, tzv. "Zidanovku", bola naozaj skvostná. "Máme veľmi dobrý tím a hráme pekný futbal. Zidane bol vždy môj obľúbený hráč, možno som sledoval až príliš veľa jeho videí," povedal s úsmevom po zápase Tadič a dodal: "Toto bol pravdepodobne najlepší futbalový zápas, aký som kedy odohral. Zdolali sme najlepší klub na svete. Som veľmi hrdý a myslím si, že sme urobili veľa ľudí šťastnými."

Ajax po prehre 1:2 v prvom zápase dokázal v odvete s Realom vygradovať svoj výkon a postaral sa o veľké prekvapenie. Tréner "Godenzonen" Erik ten Hag bol veľmi spokojný s postupom, ale najmä s predvedenou hrou v oboch dueloch. "Bolo to takmer dokonalé. Za výkony v dvoch zápasoch sme si určite zaslúžili postúpiť do ďalšieho kola. V utorok večer sa mi veľmi páčilo sledovať môj tím," citoval slová holandského trénera portál uefa.com.