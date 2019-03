Petronela Svečnjaková

Dnes o 10:39 čítanie na minútu 0 zdieľaní Do Košíc sa vráti hviezda svetového formátu! Slovensko si zamilovala a Slováci zase ju

Svetoznáma umelkyňa vystúpi v Košiciach, v ktorých koncert odohrala aj pred 11 rokmi.

Vanessa Mae na koncerte v Bratislave. — Foto: TASR - Jakub Kotian

KOŠICE 6. marca - Jedna z najznámejších husľových virtuózok na svete sa vráti na Slovensko. Vanessa Mae sa svojim fanúšikom predstaví 19. októbra 2019 v Košiciach. Koncert, ktorý bude zástavkou v rámci jej blížiaceho sa svetového turné, odohrá v Steel Aréne. V tej sa už umelkyňa predviedla v roku 2008, zaplnila ju vtedy do posledného miesta. V roku 2017 vystúpila Vanessa Mae aj v Bratislave.

Vanessa Mae počas jej tohtoročnej lyžovačky na Slovensku. Foto: Facebook

„Vždy chcem ukázať, čo všetko dokážu husle. Do Košíc priveziem svoje obľúbené kúsky z minulosti, ale aj niekoľko piesní, ktoré hrám len výnimočne. Teším sa na spoluprácu s českými hudobníkmi. Odporúčam, aby ste sa sústredili aj na ich sóla, pretože to za to vážne stojí,“ povedala Vanessa Mae. Huslistka má Slovensko naozaj rada, prednedávnom bola na lyžovačke v stredisku Krahule neďaleko Kremnice, kde trénovala so svojím osobným trénerom, Slovákom Marekom Garajom.

Vanessa Mae je britsko-singapurská huslistka, ktorá spája klasickú hudbou s tou modernou. Vďaka svojmu talentu už predala viac ako 100 miliónov albumov po celom svete. Do povedomia sa v roku 2001 dostala vďaka piesni Destiny. Okrem hudby sa Vanessa Mae venuje aj alpskému lyžovaniu, súťaží pod menom Vanessa Vanakornová.