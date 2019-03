Dominika Dobrocká

Dnes o 08:30 čítanie na minútu 0 zdieľaní Kostol vyhorel do tla. Všetky Biblie však zostali nepoškodené

Nevysvetliteľná situácia, z ktorej naskakujú zimomriavky. Ako je to vôbec možné?

— Foto: Facebook/Coal City Fire Department

GRANDVIEW 6. marca - Oheň je jeden z najobávanejších živlov a len veľmi ťažko vieme proti nemu bojovať. Keď totiž dostane silu, ničí všetko, čo mu príde do cesty. Najviac by o tom vedeli rozprávať hasiči, ktorí denne prichádzajú do kontaktu s horúcim peklom. Keď však boli títo hrdinovia privolaní ku kostolu „Freedom Ministries Church“ v Západnej Virgínii, ktorý zachvátil požiar, z toho čo tam objavili, boli ohromení.

Foto: Facebook/Coal City Fire Department

Ako je to možné?

Ničivý oheň bol tak horúci, že hasiči museli na chvíľu ustúpiť. Keď sa im však po chvíli podarilo dostať cez spálené trosky do útrob svätého miesta, všimli si niečo mimoriadne. „Každý myslel len na to, že všetko je spálené na popol. Ani jedna Biblia však nebola zničená a ani jeden kríž nebol poškodený,“ opísalo tento fakt na sociálnej sieti oddelenie.

Foto: Facebook/Coal City Fire Department

Príspevok sa stal okamžite hitom na Facebooku. Okrem vyjadrenia totiž obsahoval aj fotografie, ktoré dokazujú tento nevysvetliteľný moment. Na zábere sa nachádza niekoľko neporušených Biblií, ktoré sú obklopené sutinami. „Aj napriek tomu, že situácia hrala proti nám, Boh nie,“ dodali šokovaní hasiči. Počas hasenia požiaru nebol žiaden z hasičov našťastie zranení.