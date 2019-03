NHL: Halák dopomohol k víťazstvu Bostonu nad Carolinou 34 zákrokmi

New York 6. marca (TASR) - Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák pomohol v nočnom zápase NHL 34 úspešnými zákrokmi k domácemu víťazstvu Bostonu nad Carolinou 4:3 po predĺžení. V drese Bruins sa z výhry tešili aj kapitán Zdeno Chára a útočník Peter Cehlárik.

V ďalšom dueli v noci na stredu Tampa Bay v obrane s Erikom Černákom zdolala Winnipeg 5:2. Uspel aj Montreal s Tomášom Tatarom, ktorý zvíťazil v Los Angeles 3:1.

Arizona s Richardom Pánikom zaváhala v boji o play off, keď podľahla doma Anaheimu 1:3. Ottawa bez Christiána Jaroša prehrala na ľade New Yorku Islanders 4:5 po samostatných nájazdoch.

New Jersey – Columbus 1:2 pp a sn, New York Islanders – Ottawa 5:4 pp a sn, Pittsburgh – Florida 3:2 pp, Boston – Carolina 4:3 pp /za domácich HALÁK inkasoval tri góly, mal 34 úspešných zákrokov/, Tampa Bay - Winnipeg 5:2, Nashville – Minnesota 5:4 pp a sn, Dallas – New York Rangers 1:0, Colorado – Detroit 4:3 pp, Arizona – Anaheim 1:3, Los Angeles – Montreal 1:3.