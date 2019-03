TASR

Dnes o 08:04 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Real Madrid titul z Ligy majstrov neobháji, lúči sa v osemfinále

Žreb štvrťfinálových dvojíc je na programe 15. marca.

Futbalista Ajaxu Amsterdam Hakim Ziyech (vpravo) sa teší so spoluhráčmi po strelení úvodného gólu v odvetnom osemfinálovom zápase Ligy majstrov Real Madrid - Ajax Amsterdam v Madride 5. marca 2019. — Foto: TASR/AP

Bratislava 5. marca (TASR) - Futbalisti Realu Madrid neobhája triumf v Lige majstrov z uplynulých troch ročníkov. V utorňajšom odvetnom zápase osemfinále 2018/2019 prehrali s Ajaxom Amsterdam 1:4 a so súťažou sa po výhre 2:1 v prvom dueli prekvapivo rozlúčili. V druhom zápase večera si postup do štvrťfinále poistil Tottenham Hotspur po výhre 1:0 na ihrisku Borussie Dortmund. V prvom dueli Angličania zvíťazili 3:0.

Ďalšie odvetné zápasy osemfinále sú na programe v stredu 6. marca a o týždeň neskôr 12. a 13. marca. Žreb štvrťfinálových dvojíc je na programe 15. marca.

Prvé útočné akcie zápasu v Madride podnikli domáci hráči, ale v 7. minúte sa prekvapivo dostali do vedenia hostia. Tadič utiekol po pravej strane, v šestnástke posunul loptu Hakimovi Ziyechovi, ktorý presnou strelou k žrdi otvoril skóre. Po góle držal taktovku zápasu v rukách opäť Real, ale v 18. minúte prišiel ďalší šok. Bol to opäť Tadič, ktorý prenikol medzi obrannú líniu Realu, poslal loptu Davidovi Neresovi a ten ju umiestnil za Courtoisa po druhý raz. Neres mal onedlho aj ďalšiu šancu, ale z tesnej blízkosti prestrelil. Vrásky na čele trénerovi Santiagovi Solarimu potom spôsobili aj zranenia Vázqueza a Juniora Vinciusa, na ich miesto prišli Asensio a Bale. Práve Bale mal na kopačke najväčšie šance Realu v prvom polčase, ale sieť nerozvlnil. Po zmene strán najskôr Benzema mieril vedľa z veľkého uhla, v 62. minúte opäť udreli hostia. Tadič si v šestnástke zasekol loptu a namieril parádne do vinkla - 0:3. Celú situáciu skúmal ešte VAR, pretože sa zdalo, že lopta niekoľko sekúnd pred gólovou akciou preťala autovú čiaru. "Biely balet" potom pohrozil opäť po akcii Balea, v 70. minúte na radosť domácich konečne rozvlnil sieť Asensio. Už o minútu neskôr však Lasse Schöne zakrútil loptu z priameho kopu do siete Realu po štvrtý raz a definitívne rozhodol o postupe holandského tímu do štvrťfinále. V závere mal veľkú šancu na korekciu výsledku Benzema, ale po prihrávke Modriča sa tesne pred zakončením pošmykol. V nadstavenom čase ešte videl červenú kartu po dvoch fauloch po sebe domáci obranca Nacho Fernandez.

V Dortmunde boli od úvodu lepší domáci. V prvej gólovej šanci sa ocitol Reus, jeho akciu zastavili postranný rozhodca. Televízne zábery však ukázali, že sa o ofsajd nejednalo. Aktivita Borussie pokračovala, Reus mal ďalšiu šancu v 21. minúte. O desať minút neskôr hostia podnikli prvý vážnejší protiútok, Son Hung-min však netrafil vo vyloženej šanci bránku. Hra sa potom presunula opäť pred bránku hostí, Lloris sa vyznamenal po strelách Götzeho, Sancha a Reusa. Dortmund v prvom polčase dominoval, ale stav sa zmenil až po zmene strán. V 49. minúte dostal loptu za obranu Harry Kane a kanonier hostí nezaváhal - 0:1. Dortmund potom chcel aspoň vyrovnať, ale proti bol opäť skvelý Lloris, ktorý zneškodnil aj šancu Alcacera v úplnom závere.