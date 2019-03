TASR

Košice sa môžu vzdať organizácie Európskeho letného festivalu mládeže

Košický samosprávny kraj žiada na podporu športovej infraštruktúry pre EYOF od vlády 10 miliónov eur, z vlastných zdrojov deklaruje investovať 5 miliónov eur.

Košice 5. marca (TASR) – V prípade, že vláda SR nezvýši svoju finančnú podporu pre Európsky letný festival mládeže (EYOF), ktorý sa má v roku 2021 konať v Košiciach, košické mestské zastupiteľstvo bude v piatok (8. 3.) rozhodovať o alternatíve vzdania sa organizácie tohto podujatia. Informoval o tom v utorok novinárov košický primátor Jaroslav Polaček.

"Ak sa vláda rozhodne nepodporiť organizovanie EYOF finančnými zdrojmi do rozvoja športovej infraštruktúry, navrhneme zrušenie spomínaného uznesenia mestského zastupiteľstva z roku 2016 a predstavíme aktualizovaný Akčný plán rozvoja športu na ďalšie štyri roky. V ňom podrobne popíšeme, ako by sme investovali 10 miliónov eur do výstavby a rekonštrukcie športových hál a ihrísk v meste," uviedol Polaček.

Mesto i Košický samosprávny kraj (KSK) deklarujú, že EYOF chcú zorganizovať, pôvodný rozpočet na podujatie s vládnym príspevkom 12 miliónov eur sa však podľa samospráv za daných podmienok ukázal ako nedostatočný pre dôstojnú organizáciu takého medzinárodného podujatia.

"Keďže už dlhšiu dobu je v Košiciach polemika, či má mesto do EYOF ísť, alebo sa vzdať jeho organizácie, plánujeme poslancom na rokovanie mestského zastupiteľstva predložiť dve alternatívy. Oni rozhodnú, ako ďalej bude v tejto otázke mesto postupovať. V prípade, ak vláda uvoľní mestu Košice 30 miliónov eur na výdavky súvisiace s EYOF vrátane výstavby športovej infraštruktúry, ku ktorým bude v zmysle memoranda garantovať poskytnutie 18 miliónov eur na výstavbu Národného tenisového centra (NTC), budem aj ja osobne žiadať poslancov, aby súhlasili s jeho organizovaním," uviedol Polaček.

KSK žiada na podporu športovej infraštruktúry pre EYOF od vlády 10 miliónov eur, z vlastných zdrojov deklaruje investovať 5 miliónov eur. "Je rozdiel budovať športovú infraštruktúru podľa slovenských noriem pre študentov a v olympijskom štandarde. Ak to má byť v tom vyššom medzinárodnom štandarde, jednoducho, musí pomôcť štát," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.

Mesto podľa Polačeka aktuálne nemá žiadne poriadne projekty, štúdie, rozpočty, alebo stavebné povolenia či projektové dokumentácie k športoviskám pre EYOF. "Máme zhruba dva roky na to, aby sme zabezpečili dôstojnú organizáciu podujatia na kvalitných športoviskách. Ich výstavba nás bude stáť podstatne viac financií, ako by to bolo v prípade, ak by sa s dôkladnou prípravou a hlavne realizáciou EYOF začalo už v roku 2016, keď padlo rozhodnutie o pridelení jeho organizácie nášmu mestu," povedal.

Primátor zároveň odmietol, že mesto nemá vyčlenené žiadne zdroje na EYOF. Konštatoval, že v schválenom rozpočte mesta na tento rok je suma 100.000 eur ako bežné výdavky na chod neziskovej organizácie, ktorá bude mať na starosti finančné a organizačné zabezpečenie EYOF. Dodal, že v programovom rozpočte mesta na roky 2020 a 2021 je na EYOF vyčlenených dvakrát po 4 milióny eur.

Tlačová konferencia sa konala v telocvični Strednej priemyselnej školy (SPŠ) elektrotechnickej v Košiciach, ktorá by sa mala využívať ako tréningová hala počas EYOF. Trnka poukázal na to, že telocvičňa ešte potrebuje investíciu do vybavenia a obnovy stien.

O podpore vlády pre EYOF rokovali Polaček a Trnka 27. februára s vicepremiérom vlády pre investície a informatizáciu Richardom Rašim (Smer-SD). Ten označil pôvodný rozpočet pre mládežnícku olympiádu na úrovni 25,5 milióna eur s príspevkom vlády v sume 12 miliónov eur za dostačujúci. Predstavitelia samospráv podľa neho nepredložili žiadne relevantné doklady pre zvýšenie príspevku vlády. Polaček následne opäť požiadal premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) o spoločné rokovanie.

Pri téme EYOF sa bývalý košický primátor Raši a Polaček navzájom obviňujú z klamstva a zavádzania. Polaček napríklad tvrdí, že vládnych 12 miliónov je len na samotnú organizáciu podujatia, vicepremiér v utorok uviedol, že dotácia vlády je práve v prvom rade na obnovu a rekonštrukciu športovísk. Raši tiež konštatoval, že v tohtoročnom rozpočte mesta Košice na šport peniaze na neziskovú organizáciu pre EYOF nie sú vyčlenené.