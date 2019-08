Inzercia

Užite si lyžovanie v tom správnom oblečení

Je veľa vecí, ktoré neodmysliteľne patria k zime. Ale to čo je najdôležitejšie, je zimné oblečenie.

Dobré oblečenie je základ

Hoci najväčšiu radosť zo zimy a snehu majú deti, ale ani dospelým nechýba potešenie zo zimných radovánok. Rovnako ako deti, aj my túžobne čakáme na prvé snehové vločky, na prvý mráz. Nevieme sa dočkať korčuľovania či poriadnej lyžovačky. Toto všetko patrí k zimnému obdobiu a mali by sme si tieto chvíle dopriať spolu s našimi ratolesťami.

Je veľa vecí, ktoré neodmysliteľne patria k zime. Ale to čo je najdôležitejšie, je zimné oblečenie. Ak si chceme spolu so svojimi blízkymi naplno užiť zimné športy, mali by sme si zadovážiť kvalitné lyžiarske oblečenie, ktorého súčasťou sú i dámske lyžiarske nohavice.

Výber je veľmi dôležitý

K lyžovaniu či akejkoľvek pohybovej aktivite patria aj nejaké tie pády či nepríjemnosti. Počas lyžovačky neraz spadneme alebo si sadneme na mokrú lanovku. Preto je výber dámskych lyžiarskych nohavíc veľmi dôležitý. Bezpochyby by sa mali vyznačovať vlastnosťami, ako sú vodeodolnosť, vetruodolnosť, priedušnosť a izolácia. Rovnako podstatné sú aj klasické atribúty, napr. dĺžka. Mali by sme vždy voliť adekvátne dlhé a široké nohavice k našej postave a veku.

Rovnako dôležitá je aj správna lyžiarska bunda, ktorá plní svoju funkciu hlavne na svahu. Kvalitnej lyžiarskej bunde by určite nemali chýbať funkčné prvky, ako sú vnútorný bedrový pás, vetrací zips v podpazuší, dostatok vreciek či odopínateľná kapucňa. A toto všetko majú napr. kvalitné lyžiarske Helly Hansen bundy.

Pre profesionálky i začiatočníčky

Ak sa už neviete dočkať zimnej lyžovačky vo dvojici alebo s celou rodinkou, tak by ste si ešte mali zadovážiť kvalitné dámske lyžiarske okuliare, aby bola Vaša výbava kompletná. Či už ste na svahu profesionálkou alebo úplnou začiatočníčkou-lyžiarske okuliare by Vám rozhodne nemali chýbať!

Na čo by ste sa mali pri ich výbere zamerať? V prvom rade by Vám mali dokonale sadnúť. Rám okuliarov musí byť dobre rozložený, aby Vás netlačil, najmä na nose. Pri ich kúpe by ste mali brať do úvahy kvalitu okuliarov a faktory, ako sú napr. UV ochrana pred slnkom, pevnosť rámu či zorné pole, aby ste mali dobrý výhľad. Dôležitá je aj kompatibilita lyžiarskych okuliarov s prilbou. Ideálne by mal byť medzi nimi minimálny priestor, aby okuliare rovnomerne držali na tvári aj pri prudších pohyboch.