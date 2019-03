Raši: Eurofondy musia slúžiť nielen na riešenie aktuálnych problémov

TASR

Na archívnej snímke Richard Raši. — Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 5. marca (TASR) – Eurofondová politika musí slúžiť nielen na riešenie aktuálnych problémov, ale štáty z nej musia financovať aj reformy. Uviedol to podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši na ministerskej konferencii Priatelia kohézie v chorvátskom Dubrovníku. Venoval sa kohéznej politike a štrukturálnym reformám po roku 2020. Médiá o tom v utorok informoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Ako uviedol Raši, do budúcna, keď eurofondy skončia, je to jediná trvalo udržateľná možnosť pre krajiny, ktorých regióny dobiehajú tie najvyspelejšie v Európe. Slovensko toto nové prepojenie podľa neho podporuje. Zdôraznil, že SR bude trvať na tom, aby eurofondy po roku 2020 smerovali do priorít, ktoré naozaj potrebuje. Patrí medzi ne výstavba diaľnic, ciest I. triedy a regionálnych ciest, modernizácia železníc, opatrenia v sociálnej politike, zdravotná starostlivosť či širokopásmové pripojenie. Jednou z hlavných priorít Slovenska sú tiež investície do najmenej rozvinutých okresov.

Podľa Rašiho príprava budúceho programového obdobia si vyžaduje silný územný rozmer. "Znamená to, že Európska komisia (EK) musí rešpektovať na mieru šité priority jednotlivých krajín," dodal.

EK predpokladá zníženie finančného krytia pre kohéznu politiku. Hlavnou otázkou je, či bude možné tieto ciele dosiahnuť zníženým rozpočtom a či štrukturálne reformy budú mať požadovaný vplyv. "Našou spoločnou úlohou je definovať politické usmernenia, ktoré umožnia účinné prepojenie nástrojov kohéznej politiky s vykonávaním štrukturálnych reforiem," povedal Raši.

Spolu s vicepremiérom na konferencii vystúpila aj eurokomisárka pre regionálnu politiku Corina Cretuová.