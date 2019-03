Opýtajte sa vašich detí týchto 6 otázok. Raz im to môže zachrániť život

Petronela Svečnjaková

Deti treba opatrnosti a prezieravosti učiť od mala.

BRATISLAVA 5. marca - Odborníci zostavili 6 dôležitých otázok, na ktoré my dospelí poznáme jasné odpovede, no deti môžu zaváhať - najmä, ak im neznámy človek ponúka sladkosti alebo ich pozornosť odláka roztomilým zvieratkom.

Detí sa opýtajte tieto otázky

1. Neznámy človek ťa na ulici požiada o pomoc. Pomôžeš mu?

Správna reakcia: určite neznámemu človeku odmietni pomôcť. Ak by naozaj potreboval pomoc, opýtal by sa niekoho dospelého alebo by vyhľadal políciu.

2. Vzal by si od cudzieho uja alebo tety sladkosti?

Správna reakcia: od cudzích ľudí si nikdy nič nesmieš zobrať

3. Išiel by si na návštevu k človeku, ktorého si len pred chvíľou spoznal?

Správna reakcia: s niekým, koho nepoznáme, nikdy nejdeme domov

4. Čo by si urobil, ak by ťa niekto sledoval?

Správna reakcia: choď do supermarketu, lekárne alebo na iné miesto, kde je veľa ľudí a hneď zavolaj rodičom

5. Čo by si urobil, ak by ťa niekto cudzí chytil za ruku a ťahal preč?

Správna reakcia: bráň sa, kop, krič, že tohto človeka nepoznáš, pritiahni krikom pozornosť okoloidúcich

5. Čo urobíš, ak ťa obklopia zúrivé psy?

Správna reakcia: ostaň pokojný a psom nepozeraj do očí, pretože by si ich mohol vyprovokovať. Pokús sa odviesť ich pozornosť - napríklad tým, že odhodíš kameň do inej strany, a potom od svorky pomaly odíď.