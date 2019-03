TASR

Cieľom Adama Yatesa na TdF 2019 je umiestnenie na pódiu

Britský cyklista bude lídrom svojho tímu na tohtoročných najprestížnejších etapových pretekoch.

Adam Yates, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Paríž 5. marca (TASR) - Hlavným cieľom Adama Yatesa z tímu Mitchelton Scott bude dostať sa do najlepšej trojice celkového poradia Tour de France 2019. Britský cyklista bude lídrom svojho tímu na tohtoročných najprestížnejších etapových pretekoch.

"Adam ukázal v roku 2016, že môže súperiť s tými najlepšími na Tour de France. Chceme, aby sa dostal na pódium. Bude mať skvelý tím, ktorý ho bude podporovať. Pevne verím, že ukáže, čoho je schopný. Je jeden z najlepších vrchárov a je pred ním veľká výzva," povedal šéf tímu Matthew White.

"Som z toho nadšený, že sa opäť predstavím na Tour. V minulom roku som urobil nejaké chyby, vypadol som a bolo to pre mňa veľké sklamanie. Aj keď je to ešte ďaleko, v hlave to už predsa len mám," uviedol Adam Yates.

Jeho dvojička a spolujazdec z tímu Simon, víťaz Vuelty 2018, sa bude sústrediť na triumf na tohtoročnom Giro d'Italia.