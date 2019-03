Prezident biatlonového zväzu T. Fusko: Dúfam, že fanúšikovia budú hrdí

TASR

Na archívnej snímke prezident SZB Tomáš Fusko. — Foto: TASR Dušan Hein

Banská Bystrica 5. marca (TASR) - Slovenská biatlonová reprezentácia už trénuje v dejisku majstrovstiev sveta vo švédskom Östersunde. Na sever odletela v pondelok, deň predtým sa presunul autami všetok materiál. Prezident Slovenského biatlonového zväzu (SBZ) Tomáš Fusko sa na šampionát pozerá s nádejou a s jedným podstatným želaním: "Dúfam, že dosiahneme také úspechy, že fanúšikovia budú na slovenský biatlon hrdí."

Na majstrovstvách sveta sa nastaví zrkadlo celej reprezentácii, zabudnú sa na predchádzajúce výsledky zo seriálu Svetového pohára a dôležité bude iba jedno, vyniknúť na najdôležitejšom podujatí sezóny. "Tešíme sa na každý šampionát, aj tento, je to sviatok biatlonu, vrchol sezóny. Majstrovstvá sveta boli pred dvoma rokmi, vlani sme zažili olympiádu, takže sme dvojnásobne plní očakávania a napätia," povedal Fusko.

V sezóne biatlonistky vyvolali svojimi výsledkami veľa radosti, neustále ich bolo vidieť v popredí, v top desiatke i na medailových priečkach: "Prvý trimester vyšiel v decembri našim dievčatám excelentne, ale netreba zabúdať aj na mužov, vidieť u nich progres, v štafetách sa už objavili v najlepšej desiatke, takže sme zvedaví aj na nich."

Každý očakáva, že Švédi pripravia krásny šampionát a taký by si želal aj prezident SBZ: "Očakávame pekné majstrovstvá sveta, v predchádzajúcich rokoch sa práve tam začínal tradične seriál Svetového pohára. No bolo to v decembri a teraz je marec, preto uvidíme až namieste, ako vyzerá Östersund na začiatku jari."

Jedna z najvýraznejší osobností svetového biatlonu Anastasia Kuzminová pomaly končí kariéru a už párkrát naznačila odchod z vrcholnej scény. "My sa sústreďujeme na nadchádzajúci vrchol bez nejakých kalkulácii, či Nasťa skončí, alebo nie. Samozrejme, každý chce vyhrať, keď nastúpi na štart, a to sa týka aj nás. Zatiaľ sa vyhláseniami športovcov nezaoberám, aj Matej Kazár sa vyjadril, že možno končí. Počas sezóny sa podlieha rôznym emóciám a predstavám. Náš zväz sa určite nezmieri vyjadreniami o konci, budeme s nimi diskutovať, snažiť sa ich naďalej motivovať, pretože sú to športovci, ktorí ešte nepatria do starého železa," dodal T. Fusko.

Možno na slovenský biatlon čakajú najúspešnejšie MS, no Fusko opatrne zvažuje slová: "Múdrejší budeme po šampionáte. Predtým sme boli schopní nosiť medaily, aj vysokú latku roky udržiavame, teraz sme venovali príprave taktiež maximálne úsilie a chceme sa presadiť aj v Östersunde. Ak sa všetko podarí, a potenciál na to máme, tak sa to môže pretaviť do prenikavého výsledku. Zatiaľ sme dosiahli výborné, no všetko sa môže stať, ťažko niečo aj prognosticky vyrátať. Jedno je isté, máme dve biatlonistky, Anastasiu Kuzminovú a Paulínu Fialkovú, ktoré sú vo svetovej špičke a budeme radi, keď toto postavenie potvrdia."

Záverečnú prípravu zvolili slovenskí biatlonisti v domácich podmienkach v Osrblí, muži i časť ženského tímu. "Zvolili trochu iný model, u nás doma boli veľmi dobré podmienky a nemuseli chodiť do zahraničia," upresnil T. Fusko. "Len sestry Fialkové boli v Anterselve, chvíľu v Ruhpoldingu, no tiež si zatrénovali v Osrblí."

Čo by uspokojilo prezidenta zväzu je zrejmé: "Nasti chýbajú v zbierke niektoré cenné tromfy a držím jej palce, aby zastrieľala nuly a doplnila ju. Aj Paulíne želám, aby nadviazala na prvý trimester a vo svojom veku prenikla do svetovej top špičky. Taktiež prajem mužom, ktorí vynaložili veľa úsilia, pripravovali sa s novým trénerom Danielom Kuzminom a ukazujú progres. Len treba, aby im na všetkých štyroch úsekoch vyšla štafeta a každý zabral naplno. Bol by som rád, keby sme dosiahli také výsledky, aby naši fanúšikovia mohli byť hrdí na slovenský biatlon."