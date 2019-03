TASR

Slovenská advokátska komora navrhla 11 mien do novej voľby sudcov ÚS

Desať z nich sa o funkciu uchádzalo už v prvej voľbe, medzi nimi je aj Radoslav Procházka. Novým menom vo voľbe je Stanislav Irsák.

Ústavný súd SR, archívna snímka. — Foto: TASR František Iván

Bratislava 5. marca (TASR) - Slovenská advokátska komora (SAK) navrhuje do novej voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR jedenásť uchádzačov. Desať z nich sa o funkciu uchádzalo už v prvej voľbe, medzi nimi je aj Radoslav Procházka. Novým menom vo voľbe je Stanislav Irsák.

Ďalšími navrhnutými kandidátmi SAK sú Libor Duľa, Michal Ďuriš, Ivan Fiačan, Štefan Kseňák, Miloš Maďar, Pavol Malich, Robert Šorl, Michal Truban a Danela Švecová.

"Už do prvej voľby sme navrhli osobnosti práva, ktoré aj v rámci verejného vypočutia preukázali svoje osobnostné a profesionálne kvality. Z toho dôvodu dnes do druhej voľby navrhujeme predovšetkým ľudí z tohto zoznamu. Medzi kandidátov do druhej voľby sme pridali dve nové mená, ide o skúsených advokátov," vysvetlila hovorkyňa SAK Alexandra Donevová s tým, že sudkyňa Najvyššieho súdu SR Soňa Mesiarkinová nesúhlasila s jej druhou kandidatúrou.

SAK zároveň vyzýva kompetentné osoby a orgány, aby k voľbe pristúpili zodpovedne a vybrali odborne a morálne kompetentných kandidátov tak, aby Slovensko malo funkčný ústavný súd, ktorý bude schopný zabezpečiť všetky svoje úlohy v spoločnosti v rozhodovaní pri individuálnej alebo abstraktnej kontrole ústavnosti.

Medzi uchádzačmi o post ústavného sudcu zatiaľ sú Stanislav Irsák, Michal Ďuriš, Ivan Fiačan, Štefan Kseňák, Pavol Malich, Radoslav Procházka, Miloš Maďar, Ľuboš Szigeti, Marek Tomašovič, Michal Truban, Libor Duľa, Radovan Hrádek, Daniela Švecová, Ladislav Duditš, Peter Molnár, Robert Šorl, Martin Vernarský a Zuzana Pitoňáková.

Termín predkladania návrhov kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR uplynie v utorok o 16.00 h. Následne bude kandidátov vypočúvať parlamentný ústavnoprávny výbor. Malo by sa tak diať od 21. do 23. marca. Počet dní na vypočutie bude závisieť od počtu kandidátov.

Voľba kandidátov sa uskutoční na schôdzi NR SR, ktorá sa začne 26. marca. Poslanci majú zvoliť 18 kandidátov, ktorých majú predložiť prezidentovi SR. Ten z nich má vymenovať deviatich sudcov za tých, ktorým sa 16. februára skončilo funkčné obdobie.