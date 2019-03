TASR

Pete Townshend z kapely The Who napísal rockový román

Sedemdesiattriročný gitarista vyjadril nádej, že tento príbeh sa raz pretaví aj do opery a umeleckej inštalácie.

Gitarista Pete Townshend počas koncertu rockovej skupiny The Who. — Foto: TASR/AP

New York 5. marca (TASR) - Pete Townshend, gitarista britskej kapely The Who, ktorý stál pri zrode rockovej opery, teraz napísal rockový román.

Vydavateľstvo Hachette Books v utorok podľa agentúry AP oznámilo, že hudobníkova kniha The Age of Anxiety (Doba úzkosti) vyjde 5. novembra. Román sa odohráva v Londýne a je o trápeniach sprevádzajúcich tvorivosť a hudobný biznis. Zaoberá sa tiež "mýtickými a opernými témami ako sú labyrint, božská šialenosť a dlho stratené deti".

"Pred desiatimi rokmi som sa rozhodol vytvoriť magnum opus, ktorý by bol kombináciou opery, umeleckej inštalácie a románu," uviedol Townshend. "Zrazu som román dokončil a je pripravený na vydanie. Som dychtivý čitateľ a písanie bolo pre mňa potešením. Taktiež môžem povedať, že väčšina hudby je už skomponovaná, pripravená na vydanie a koncertného prevedenie. Je to úžasne vzrušujúce," dodal.

Townshend sa stal známym svojimi ambicióznymi hudobnými projektmi, ako sú rockové opery Tommy a Quadrophenia. Taktiež vydal svoje pamäti Who I Am (Kto som), pričom nie je prvou rockovou hviezdou, ktorá píše beletriu. Medzi ďalších patria Ray Davis, Morissey či Nick Cave, pripomína agentúra AP.