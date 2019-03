Petronela Svečnjaková

Dnes o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Láska v čase vojny: Ruská tankistka z Donbasu prebehla na Ukrajinu. Zamilovala sa do špióna znepriatelenej strany

Odhaliť svoju tvár médiám sa rozhodla po tom, čo sa jej deti bezpečne dostali na ukrajinské územie.

Koláž DN - vľavo Svitlana Drjuková ešte ako separatistická tankistka, vpravo v rozhovore pre ukrajinskú televíziu TSN. — Foto: Twitter/Fuat, reprofoto TSN

DONECK 5. marca - Vojačka prebehla od separatistov na ukrajinskú stranu a stala sa hrdinkou tamojších médií. K zmene strán ju viedla láska k ukrajinskému špiónovi.

Pre proruských separatistov zradkyňa, pre Ukrajincov hrdinka

Svitlana Drjuková sa v hierarchii neuznanej separatistickej Doneckej ľudovej republiky vypracovala zo zdravotníčky na náčelníčku štábu ženského tankového pluku, ktorý sa úspešne bránil ofenzíve ukrajinských vládnych síl. Za jej zásluhy o nej nakrútili film Vzbúrenkyňa (Opolčenočka), ktorý by sa do kín mal dostať 9. mája - v deň, keď Rusko slávi výročie víťazstva nad nacistickým Nemeckom. Drjuková sa však pridala na stranu nepriateľa, a tak je možné, že ruskí diváci túto snímku nikdy neuvidia.

To, že bola členkou separatistickej skupiny, Drjuková neľutuje. Teraz ale spolupracuje s ukrajinskými vládnymi silami, pretože jej priateľom je ukrajinský agent. Svoju jednotku opustila pod zámienkou liečby v Rostove v Rusku. Odhaliť svoju tvár médiám sa rozhodla po tom, čo sa jej deti dostali na ukrajinské územie. V televízii TSN povedala, že je ochotná svedčiť na medzinárodnom tribunále v Haagu o ruských zločinoch. Podľa jej slov Rusko dodáva separatistom tanky a povstaleckým jednotkám velia ruskí dôstojníci. Ak by sa znova rozhodla sadnúť do tanku, bojovala by už len za Ukrajinu.