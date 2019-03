TASR

Dnes o 12:27 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Projekt stratifikácie nemocníc predloží ministerstvo do konca marca

Nemocnice by sa mali rozdeliť do troch typov.

Ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky Andrea Kalavská. — Foto: TASR

Bratislava 5. marca (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR dodrží termín predloženia projektu stratifikácie nemocníc. Do medzirezortného pripomienkového konania by malo materiál predložiť v prvom kvartáli tohto roka. "Sme v termíne, ktorý sme aj oficiálne garantovali," povedala pre TASR hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

MZ SR chce komplexný projekt zmeny fungovania nemocníc z ekonomického aj medicínskeho pohľadu. Tvrdí, že pracuje na projekte "veľmi pedantne a prezícne". Zainteresované strany však vyjadrili obavy, že dlhodobo očakávaný projekt reorganizácie slovenských nemocníc sa nestihne uskutočniť do konca plánovaného termínu.

"Pre mňa je neuveriteľné, že vláda, ktorá má zdravotníctvo v rukách viac ako desať rokov, odmieta prijať zodpovednosť a vynaložiť akékoľvek úsilie na to, aby už naplánovanú stratifikáciu ľuďom vysvetlila a presadila. Upozorňujem na to, že ak štát nezačne realizovať riadenú stratifikáciu, bude stále intenzívnejšia tá neriadená, vďaka ktorej pre nedostatok personálu a absentujúce vybavenie oddelení bude umierať na Slovensku stále viac ľudí," uviedla pre TASR členka parlamentného výboru pre zdravotníctvo Jana Cigániková (SaS). Pripomenula, že Slovensko patrí na špičku rebríčka v odvrátiteľných úmrtiach, a práve stratifikácia je nevyhnutnou podmienkou toho, aby sa tento stav zmenil.

Expertná pracovná skupina odovzdala podľa zdravotnej poisťovne Dôvera všetky podklady potrebné k tomu, aby MZ SR mohlo iniciovať proces legislatívnych zmien ešte v decembri. "Nemáme informácie, že by odvtedy nastal nejaký zásadný posun. Je tu reálne riziko, že súčasný sklz môže ohroziť prijatie nevyhnutnej legislatívy v tomto volebnom období. Čo nás však najviac mrzí, je to, že sa skracuje čas na prípravu na strane samotných poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti," uviedol pre TASR jej PR špecialista Matej Štepianský.

Union zdravotná poisťovňa predpokladá, že ministerstvo materiál predloží v čo najkratšom termíne do pripomienkového konania, aby sa celý proces stratifikácie legislatívne naštartoval. "Projekt stratifikácie je nevyhnutný a prospešný pre pacientov, ako aj pre všetky subjekty pôsobiace v zdravotnom systéme," povedal pre TASR jej hovorca Matej Neumann.

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) vo vyjadrení pre TASR označila projekt stratifikácie "za zásadný". "Čísla preukazujú, že máme vysokú reoperovanosť a vysoký počet opakovaných hospitalizácií. Potrebné je prijať jasné pravidlá a nastaviť kritéria kvality. Chceme uzatvárať také zmluvy, ktoré zabezpečia efektívne vynakladanie peňazí a kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť na nemocničnom lôžku," zhrnula jej hovorkyňa Jana Martanovičová s tým, že legislatíva je v kompetencii ministerstva.

Projekt stratifikácie je jednou z najzásadnejších zmien vo fungovaní slovenských nemocníc. Zmeny by sa mali týkať času hospitalizácie, počtu lôžok, upraviť by sa mali počty výkonov a posilniť by sa mohla domáca starostlivosť o pacientov. Nemocnice by sa mali rozdeliť do troch typov. V prvom type by sa poskytovala všeobecná zdravotná starostlivosť, v druhom špecializovaná a vysokošpecializované by boli nemocnice tretieho typu, kde by sa robili napríklad kardiozákroky.

Cieľom je efektívnejšie využitie lôžkových kapacít, kvalitnejšia a bezpečnejšia zdravotná starostlivosť pre pacienta, zároveň posilnenie lôžok na poskytovanie dlhodobej starostlivosti. Pacient tak v budúcnosti má mať kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, a následne sa bude doliečovať bližšie k miestu bydliska.

"Nakoľko ide o prelomový krok po 14 rokoch, ktorý je tak potrebný pre skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, považujeme za nevyhnutné, aby bol 'doprecizovaný' do detailov, nakoľko naším cieľom je, aby kroky viedli ku skvalitneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti v prospech pacienta, a nie na úkor kvality," uzavrela Eliášová.

Na stratifikácii spolupracovalo MZ SR so všetkými zdravotnými poisťovňami, analytickými jednotkami a s odbornými spoločnosťami. Návrh je aktuálne vo vnútrorezortnom pripomienkovom konaní.