KDH povedie do eurovolieb I. Štefanec, posledný kandiduje J. Figeľ

Štefanec zdôraznil, že KDH podporuje európsku integráciu tam, kde to pomôže ľuďom, ale tiež dbá na národné záujmy Slovenska.

Ivan Štefanec, archívna snímka. — Foto: TASR Andrej Galica

Bratislava 5. marca (TASR) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) povedie do májových volieb do Európskeho parlamentu (EP) súčasný europoslanec Ivan Štefanec. Dvojkou je Miriam Lexmann, trojkou Marián Čaučík. Posledný na kandidačnej listine je expredseda KDH Ján Figeľ. Oznámil to predseda hnutia Alojz Hlina na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave.

Na 14-člennej kandidátke sú aj Andrej Klapica, Miriam Kuzárová, Lucia Gurbaľová, Ján Hencel, Michal Považan, Veronika Jankovičová, Radoslav Kozák, Ondrej Tunega, Martin Šmilňák, Tomáš Merašický.

"Podarilo sa nám zostaviť veľmi dobrú kandidátku," povedal Hlina. Verí, že kresťanskí demokrati rozhodnú, akým smerom sa bude EÚ uberať. "EÚ je dobrý a pre nás výhodný projekt," podotkol s tým, že do EP posiela KDH ľudí, "ktorí budú pokojne vysvetľovať, že niektoré kompetencie sú výsostne národné".

Hnutie ide do volieb s heslom "Za silné Slovensko". Štefanec zdôraznil, že KDH podporuje európsku integráciu tam, kde to pomôže ľuďom, ale tiež dbá na národné záujmy Slovenska. KDH chce bojovať za hodnotové a morálno-etické otázky, ale aj za rovnaké príležitosti, za rodinu a farmárov. Hovoria aj o pomoci najslabším, rozvojovým krajinám či o príležitostiach pre mladých.

Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.