Ševčenko vynechal z nominácie Rakického, dôvodom vraj prestup do Ruska

Dvadsaťdeväťročný obranca prestúpil v januári do Zenitu Petrohrad.

Ukrajinský hráč Jaroslav Rakickij (vpravo), archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Kyjev 5. marca (TASR) - Futbalový obranca Jaroslav Rakickij stratil miesto v ukrajinskej reprezentácii. Údajným dôvodom je jeho prestup do ruského Zenitu Petrohrad, v ktorý v krajine vzbudil vlnu nevôle.

Dvadsaťdeväťročný zadák prestúpi do Zenitu v januári. Stal sa spoluhráčom slovenského reprezentanta Róberta Maka. Reprezentačný tréner Andrij Ševčenko ho nezaradil do aktuálnej nominácia na kvalifikačné zápasy EURO 2020 proti Portugalsku a Luxembursku. Ako podotkla agentúra AP, presný dôvod Ševčenko nešpecifikoval, podľa zdroja je ním práve prestup do ruského klubu. Rakickij má na konte 54 reprezentačných štartov. Nastúpil aj proti Slovensku minulý rok v septembri v Lige národov v Ľvove, kde Ševčenkov výber vyhral 1:0. V "odvete" v Trnave v novembri pri triumfe domácich 4:1 nehral.