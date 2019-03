Dominika Dobrocká

Dnes o 14:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Takmer 5000 ľudí čakalo v rade v daždi, aby zistili, či sú vhodnými darcami pre zomierajúceho chlapca

V posledné dni minulého roka sa im zrútil svet. Rodičia sa dozvedeli tú najhoršiu správu, ich päťročný chlapček zomiera.

— Foto: SWNS, Facebook/Pitmaston PTA

WORCESTER 5. marca - Rodičia päťročného Oscara sa 28. decembra minulého roka dozvedeli tú najhoršiu správu. Lekári ich synovi diagnostikovali zriedkavé nádorové ochorenie. Začal sa teda boj s časom, keďže táto forma leukémie bola veľmi agresívna a chlapec mal podľa odborníkov pred sebou len pár mesiacov života. Rodičia boli pochopiteľne zrútení a zúfalí. Bolo totiž potrebné za veľmi krátky čas nájsť vhodného darcu kmeňových buniek.

Foto: Facebook/Olivia Saxelby

Obrovský počet dobrovoľníkov

Cez víkend o hľadaní vhodného darcu informovala aj základná škola Pitmaston primary School vo Worcesteri. Záujem prejavilo viac ako 4800 dobrovoľných darcov, ktorí chceli pri záchrane Oscara pomôcť. V čakaní na testovanie ich neodradil ani dážď, ktorý v ten deň padal. Oni jednoducho chceli spraviť všetko, čo bolo v ich silách, aby mohli pomôcť zomierajúcemu chlapčekovi. Jeho mamička Olivia s ním po celý čas bola v nemocnici a podľa slov rodinnej priateľky Lin Forwardovej sa aj napriek ťažkej situácii snažila byť pozitívna.

Nielen rodina a blízki, ale aj učiteľky v škole boli v absolútnom šoku. Oscarova učiteľka Sarah Keatingová priznala, že svojmu povolaniu sa venuje už 20 rokov, no nikdy nezažila niečo podobné. Ďalšia učiteľka, 22-ročná Laura Senterová túto správu nedokázala spracovať. „Nemohla som tomu uveriť. Videla som ho pred Vianocami a on bol tak ako vždy šťastný. Je to nočná mora. Nemôžete nič urobiť. Ak dieťa spadne a rozbije si koleno, môžete ho ošetriť. Toto sa ale nedá len tak jednoducho napraviť,“ priznáva so zlomeným srdcom pani Senterová.

Pomáha aj škola

Práve preto začala škola pracovať na získavaní darcov. Zúfalí rodičia Olivia a Jamie žiadali o pomoc okamžite po zistení ochorenia. Cieľom celej „školskej“ akcie bolo prilákať čo najviac ľudí, aby sa zaregistrovali do registra darcov krvných buniek v rámci kampane zvanej „Hand in Hand for Oscar“.

Foto: Facebook/Pitmaston PTA

Rodičia chlapca boli postavení pred tú najťažšiu situáciu a lekári im nedávali zbytočné nádeje. „Mali sme pocit, že sme na konci tunela a nedokážeme vidieť žiadne svetlo. Keď sme sa však pozreli na Oscarov drzý úsmev, jeho statočnosť a odhodlanie, podarilo sa nám opäť nabrať nové sily. Ani raz nepreukázal slabosť a neprestával prekvapovať, keď v tých najťažších chvíľach ukázal, že je skutočný bojovník,“ vyjadrila sa na adresu svojho syna Olivia, ktorá na svojom Facebook profile poďakovala všetkým zúčastneným. Ako sa príbeh malého bojovníka skončí, žiaľ, nevieme predpovedať. Budeme ho však naďalej sledovať.