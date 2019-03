TASR

Zreľák je už po operácii doma: Je to všetko na dobrej ceste

Minulý týždeň si útočník 1. FC Norimberg roztrhol pri súboji počas tréningu krížny väz v pravom kolene. V piatok podstúpil operáciu v Augsburgu a v pondelok ho z nemocnice pustili domov do Norimbergu.

Adam Zreľák, archívna snímka. — Foto: TASR Martin Baumann

Norimberg 5. marca (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Adam Zreľák má za sebou úspešnú operáciu kolena a začína s okamžitou rehabilitáciou. Minulý týždeň v stredu si útočník nemeckého 1. FC Norimberg roztrhol pri súboji počas tréningu krížny väz v pravom kolene. V piatok podstúpil operáciu v Augsburgu a v pondelok ho z nemocnice pustili domov do Norimbergu.

V rozhovore pre oficiálny web SFZ sa Zreľák vyjadril na margo dĺžky jeho absencie, ktorú prvé správy odhadovali približne na šesť mesiacov. "Uvidíme, ako bude prebiehať liečba, dúfam, že všetko pôjde, ako má a pauza nebude dlhšia. Operácia dopadla super, nenastali počas nej žiadne komplikácie. Operovali ma hodinu a sedem minút a pár dní po zákroku mám minimálny opuch. Je to všetko na dobrej ceste," vyhlásil pre futbalsfz.sk.

Dvadsaťštyriročný futbalista okamžite začal s rehabilitáciou: "Od dnes (utorok - pozn.) začínam rehabilitovať. Prvých šesť týždňov budem v Norimbergu a potom sa rozhodne, či pôjdem do Mníchova alebo do Donaustaufu do rehabilitačného centra. Doma mám stroje na cvičenie, takže začnem s ľahšími cvikmi. Teraz musím byť trpezlivý a počkať približne šesť týždňov, kým sa to zahojí."

Bývalý hráč Ružomberka, Slovana Bratislava či Jablonca zažil v kariére už viacero zranení. Pred majstrovstvami Európy do 21 rokov v Poľsku v roku 2017 si liečil zlomeninu kostičky v ľavej nohe, odvtedy mal už aj natrhnutý sval či zlomeninu predpriehlavkovej kosti na pravej nohe. Dokonalo vie, ako vyzerá cesta k návratu na hracie plochy. "Bude to tvrdá drina. Už sa však neviem dočkať návratu na ihriská. Budem potiť aj krv, aby sa to stalo čo najskôr," uzavrel.