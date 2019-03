Jaroslav Valent

Pred 175 rokmi po prvý raz zaznela hymna. Pri jej počúvaní by sme si vždy mali uvedomiť jednu vec

Jaro Valent z magazínu Historická revue vysvetľuje nielen to, ako vznikla naša hymna, ale hovorí aj o tom, prečo práve študenti vždy hýbali slovenskými dejinami.

BRATISLAVA 5. marca - Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú... tak tieto slová našej štátnej hymny musí poznať každý Slovák. Už ale málokto pozná okolnosti jej vzniku. A práve tie nám hovoria veľa o našom pôvode a o našej histórii. Presne pred 175 rokmi si práve tieto slová po prvý raz prespevovali študenti bratislavského Evanjelického lýcea, ktorí sa lúčili s Prešporkom, aby sa vydali do vzdialenej Levoče. Prečo? A aký je príbeh tohto prekrásneho hudobného motívu?

To už nám vysvetlí Jaro Valent z magazínu Historická revue. Po odpoveď sa ale spolu sním musíme vydať ešte ďalej a zahrať si aj takúto ľudovú nôtu..

Premiéru mala 5. marca v uliciach Bratislavy

Autorom slov „Nad Tatrou sa blýska ...“ je slovenský básnik a prozaik, no tiež zanietený štúrovec Janko Matúška. Napísal ich pravdepodobne v roku 1844 a pripojil ich práve k nápevu slovenskej ľudovej piesne Kopala studienku. Dnes už vieme len ťažko zhodnotiť, prečo si zvolil práve tento pomerne smutný, no chytľavý hudobný motív. V jeho podaní sa však mení na odhodlanú, revolučnú pieseň, ktorá naopak burcuje a povzbudzuje. A nie je to náhoda, pomyselnú premiéru mala práve 5. marca 1844 niekde v uličkách starého Prešporka, keď 22 študentov opúšťalo brány spomínaného lýcea na protest proti odvolaniu zástupcu riaditeľa Katedry reči a literatúry česko-slovanskej Ľudovíta Štúra a chystali sa preniesť na gymnázium do Levoče.

Na snímke autor slovenskej hymny Janko Matúška (vľavo) a Ľudovít Štúr. Foto: Wikipedia

Za našou národnou a štátnou hymnou tak svojím spôsobom opäť stojí toto veľké meno – Ľudovít Štúr. Práve na bratislavskom Evanjelickom lýceu vďaka svojej práci a nesporne aj vďaka svojej charizme prebudil medzi mnohými mladými študentmi slovenského pôvodu nadšenie a zanietenie pre slovenskú vec.

Čo bolo za Štúrovým odvolaním?

Za spomínaným odvolaním boli Štúrove pedagogické a výchovné aktivity – študentov vyučoval nielen v gramatike a literatúre slovanských jazykov, ale viedol ich aj k poznávaniu vlastnej slovenskej minulosti. Dlho sa tiež snažil o založenie slovenských novín, čo sa prestalo pozdávať vysokým uhorským kruhom na čele s grófom Karolom Zayom, ktorý bol v tom čase hlavným inšpektorom evanjelickej cirkvi a škôl v Uhorsku. Nuž, a nemusím pripomínať, že v tom čase sa postupne začalo presadzovať maďarizačné hnutie, ktoré podobné aktivity vnímalo ako nebezpečné. Poslednou kvapkou bol však Slovenský prestolný prosbopis, ktorý smeroval k vtedajšiemu cisárovi Ferdinandovi V., a ktorý upozorňoval na maďarizačný útlak. Podpísaný bol pod ním aj Štúr. Dokument sa dostal až k uhorským úradom a to znamenalo poslednú kvapku, odchod Štúra z Katedry a vzburu slovenských študentov.

Dlho sa polemizovalo, či je autorom hymny naozaj Matúška

Pomerne dlhú dobu sa viedli medzi historikmi polemiky či je autorom hymny skutočne Janko Matúška. V roku 1966 sa ale v archívoch Slovenskej národnej knižnice našiel zápisník Viliama Paulínyho Tótha, kde sa okrem iného našiel aj text datovaný do roku 1844 s titulom - Prešporskí Slováci, budúci Levočané. A nesledovali slová tak ako ich dobre poznáme: Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú... Pod ním je podpísaný práve Janko Matúška.

V nasledujúcich rokoch sa ale pri rôznych príležitostiach objavovala skôr hymnická pieseň Hej Slováci či Kto za pravdu horí. Nad Tatrou sa blýska však od začiatku sprevádzala predovšetkým mladé slovenské generácie – slovenských povstalcov počas revolučných rokov 1848/49, ale spievali si ju aj slovenskí vojaci v československých légiách počas prvej svetovej vojny. Niet preto divu, že sa po vzniku prvej Československej republiky stala súčasťou spoločnej štátnej hymny. A zostala pri nás dodnes. Spievali si ju povstalci v SNP, spievali sme si ju v novembri 1989 a spievame si ju dodnes. Má v sebe revolučný náboj a odhodlanie, ktoré potrebujeme vždy, keď ako národ potrebujeme prekonať ťažké časy útlaku a nespravodlivosti.

No a znela na slovenských námestiach aj celkom nedávno. Vždy, keď ju počujeme, mali by sme si spomenúť na študentov, ktorí vždy hýbali našimi dejinami. Veď jeden z nich napísal aj našu národnú hymnu.