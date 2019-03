TASR

NBA: Austrálčan Bogut sa vráti do Golden State Warriors

Andrew Bogut (vľavo), archívna snímka. — Foto: TASR/AP Photo

New York 5. marca (TASR) - Austrálsky basketbalista Andrew Bogut by sa mal po roku opäť vrátiť do zámorskej NBA. Ako informovali zámorské média, tridsaťštyriročný pivot sa dohodol na zmluve do konca sezóny s obhajcami titulu Golden State Warriors.

Bogut doteraz hral za Sydney Kings v rodnej Austrálii. V NBA naposledy obliekal dres Los Angeles Lakers, za ktorých minulý rok odohral 23 zápasov. Bogut už hral aj za Golden State a v roku 2015 s ním vyhral majstrovskú trofej.