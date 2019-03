Posledných 6 predstavení v Bratislave a potom turné

TASR

Muzikál Matúš Čák Trenčiansky čaká v Bratislave posledných 6 predstavení a potom sa vydá na turné!

— Foto: Matúš Čák Trenčiansky/NK FACTORY

Bratislava 5. marca (OTS) - Pôvodný slovenský muzikál Matúš Čák Trenčiansky čaká posledných šesť predstavení. V historickom príbehu plnom radosti, nenávisti, zlosti, smútku a lásky excelujú speváci Jiří Zonyga, Petra Maxinová, Lenka Rakárová, Martin Harich a Peter Kočiš. Dokonalé spevácke a tanečné výkony si môžete užiť v divadle Wüstenrot v Dome odborov Istropolis v Bratislave 15.3, 16.3., 12.4., 13.4., 17.5. a 18.5. Potom sa úspešný muzikál vydá na cestu za divákmi po celom Slovensku.

Historický príbeh jedného z najznámejších stredovekých veľmožov z pera autorov Ľuba Horňáka a Doda Gombára sa hrá každý mesiac v divadle Wüstenrot v Dome odborov Istropolis v Bratislave. Teraz ho čaká posledných šesť predstavení.

„My herci sme skvelý kolektív, takže keď sme sa dozvedeli o plánovanom turné, nesmierne sme sa potešili. Matúš Čák Trenčiansky to už nie je iba muzikál. Je to jedna veľká rodina, ktorá sa na jeseň vydá na spoločnú cestu Slovenskom. Vďaka tomu si Matúš Čák po rokoch a po divadelnom znovuzrodení obzrie ním vtedy spravované územia ako vyzerajú dnes,“ plánuje hlavná ženská postava Petra Maxin.

„Muzikál Matúš Čák Trenčiansky je pre mňa srdcovou záležitosťou a veľmi sa teším, že si našiel mnohých priaznivcov. Úplne skvelý je aj náš herecký tím a keď ideme na nejaký zájazd mimo Bratislavy, je to neskutočná atmosféra. Dúfam, že sa nášmu spoločnému dielu bude i naďalej dariť a že si ho pozrú s radosťou diváci v mnohých mestách na Slovensku a možno i v zahraničí,“ neskrýva radosť speváčka a herečka Lenka Rakárová.

Muzikál Matúš Čák Trenčiansky je o ceste legendy, lásky a vášne v temnom období bojov na území Slovenska v 14. storočí. Je to príbeh šľachtica, ktorý spravoval až dve tretiny slovenského územia, vlastnil 14 žúp, 50 hradov a 500 dedín.

Réžiu muzikálu má na konte Peter Weinciller a libreto Jakub Nvota.

„Na turné a na divákov v iných mestách sa veľmi tešíme, lebo v každom meste je divák iný. Tak dúfame, že aj diváci sa budú tešiť nie len na nás, ale na dielo, ktoré je naozaj veľmi pekné. Kde je kus našej histórie, lásky, šarmu, vtipu aj lásky,“ dopĺňa Petra Maxin.

Muzikál Matúš Čák Trenčiansky si na premiére vyslúžil 15-minútové standing ovations (Foto: Matúš Čák Trenčiansky/NK FACTORY)

Tanečnú skupinu v muzikáli tvoria Henrich Gibala, Karol Regeci, Martina Palfiová, Oľga Novotná, Eva Horváthová a Kristína Oleárniková. Nenechajte si ujsť príbeh plný radosti, nenávisti, zlosti, smútku a lásky, Dokonalé spevácke a tanečné výkony si môžete užiť v divadle Wüstenrot v Dome odborov Istropolis v Bratislave 15.3, 16.3., 12.4., 13.4., 17.5. a 18.5. Potom sa úspešný muzikál vydá na cestu za divákmi po celom Slovensku. Nezabudnite, usporiadateľ pripravil špeciálnu ponuku. Ak si kúpite 3 vstupenky, štvrtú dostanete zadarmo. Vstupenky na muzikál Matúš Čák Trenčiansky si môžete kúpiť na www.ticketportal.sk na https://www.ticketportal.sk/event/Muzikal_Matus_Cak_Trenciansky a v divadle Wüstenrot v Bratislave.