Navždy budeš môj Dylan, odkázala seriálová Branda. Dojímavé odkazy poslali tie najväčšie hviezdy

Všetci do poslednej chvíle verili, že Luke Perry zvíťazí a opäť otvorí oči. Život to však zariadil úplne inak.

LOS ANGELES 5. marca - Obľúbený herec Luke Perry sa preslávil vďaka seriálu Beverly Hills 90210. Dylana milovali nielen jeho herecké kolegyne ale aj mnohé diváčky. Veľmi rýchlo si dokázal vytvoriť fanúšikovskú základňu a nejedna dáma by s ním bezpochyby rada išla na rande. Herca svet jednoducho miloval a jeho nečakaný koniec bol studenou sprchou pre mnohých. Smrť prišla krátko po tom, ako 52-ročný Luke utrpel mozgovú príhodu.

Úprimné slová seriálovej lásky

Všetci verili, že Luke je bojovník a dokáže sa zotaviť. Dôkazom, že viery sa nevzdala ani jeho seriálová láska Branda, herečka Shannen Doherty, sú slová podpory, ktoré mu adresovala len deň pred jeho posledným výdychom. „Nemôžem o tom veľmi hovoriť, pretože by som sa hneď rozplakala, ale milujem ho a on vie, že ho milujem. Som s ním v kontakte. Je to Luke. A je to môj Dylan,“ uviedla v rozhovore pre Entertainment Tonight Doherty, ktorá pred časom bojovala so zákernou rakovinou prsníka. Ona nad chorobou vyhrala, žiaľ, jej kolega tento súboj navždy prehral.

Dojímavé odkazy do neba

Luke si dokázal medzi kolegami vybudovať pekné vzťahy a ozajstné priateľstvá. Jedným z jeho blízkych priateľov bol aj Ian Ziering, ktorý svojmu kamarátovi do neba poslal krásne, dojímavé slová. „Drahý Luke, navždy si budem pamätať naše spoločné spomienky za posledných 30 rokov. Nech je tvoja cesta sprevádzaná skvelými dušami, ktoré odišli pred tebou, tak, ako si ty robil radosť tým, ktorí tu ešte stále sú,“ napísal herecký kolega Ziering.

Nečakaná smrť zasiahla aj ďalších Lukeových kolegov. Jeho kolegyňa zo seriálu Riverdale Molly Ringwaldová priznala, že jej srdce táto smutná správa rozbila. Rovnako tak si zaspomínal aj oscarový Leonardo DiCaprio. „Luke Perry bol dobrosrdčečný a talentovaný umelec. Bola česť pracovať s ním, moje myšlienky a modlitby idú smerom k nemu a k jeho blízkym,“ napísal DiCaprio.

Paradoxom je, že najdojímavejšie slová svojmu kamarátovi poslal rebelujúci Charlie Sheen. Ten totiž svoj smútok nedokázal zakryť a v jeho texte cítiť skutočný zármutok. „Každú situáciu si vedel vylepšiť, kamarát môj. Tvoja elegancia, tvoj humor, tvoj šarm a obrovské srdce inšpirovali a očarili mnohých z nás. Som skutočne poctený, že som ťa mohol roky poznať,“ odkázal svojmu priateľovi Sheen.

Nezabudla ani Kelly

V seriáli Beverly Hills sa do Dylana zamilovalo viacero postáv. Jeho veľkou láskou bola aj Jennie Garth, ktorá stvárnila blondínku Kelly. Aj ju kolegova a kamarátova smrť veľmi zasiahla. „Moje srdce je zlomené. Znamenal veľa pre mnohých a bol veľmi výnimočný človek. Súcitim s jeho rodinou a so všetkými, ktorí ho milovali. Je to obrovská strata,“ vyznala sa Jennie. Svoje odkazy pridali aj ďalší hereckí kolegovia vrátane Ryana Seacresta, Sharon Stone, William Shatner, Gabrielle Carteris, ktorá v kultovom seriáli stvárnila Andreu a mnohí ďalší. Všetkých Lukeova smrť nečakane zasiahla a zlomila.