Slovenská IT spoločnosť je lídrom v oblasti in-store analytík v EÚ

Spoločnosť Pygmalios reprezentovala Slovensko na poprednom nemeckom IT podujatí Eurocis 2019 v nemeckom Düsseldorfe venovanému IT inováciám v maloobchode.

Eurocis 2019 — Foto: Pygmalios

Bratislava 5. marca (OTS) - Viacnásobne oceňovaná slovenská IT spoločnosť potvrdila aj tento rok pozíciu lídra v oblasti IT inovácií v maloobchode. Pygmalios analyzuje nákupné správanie zákazníkov v kamenných prevádzkach pomocou moderných senzorov v reálnom čase.

„Sme milo prekvapení z pozitívneho ohlasu od najväčších nemeckých sietí v maloobchode. Na našom stánku sme celkovo absolvovali viac ako 140 stretnutí s reťazcami z rôznych krajín EÚ,“ povedal spoluzakladateľ a šéf oddelenia pre strategické partnerstvá Igor Pavelek.

Eurocis patrí medzi najväčšie svetové podujatia v oblasti IT pre retail. Je to festival inovácií, na ktorom sa prezentujú popredné svetové IT firmy, ktoré sa každý rok snažia zaujať nemeckých a európskych manažérov hľadajúcich zmysluplné inovácie. Nie náhodou sa organizuje v nemeckom Düsseldorfe, keďže najväčšie európske maloobchodné siete pochádzajú práve z Nemecka. Podujatie každoročne určuje trend inovácií pre nasledujúce roky. Slovenská spoločnosť si postupom času získava rešpekt, ktorý podľa slov jej predstaviteľov bolo cítiť aj tento rok.

„Ešte nedávno bola oblasť pokročilej analýzy zákazníckeho správania v kamenných prevádzkach pre mnohých retailerov novinkou. Veľkí hráči sa na nás pozerali síce so záujmom, ale aj s istou dávkou opatrnosti. Máme pocit, že aj vďaka množstvu reálnych príkladov využitia v praxi, postupne nadobúdame rešpekt a pozornosť top manažmentov európskych sietí,“ uvádza Juraj Podroužek, šéf konzultačného oddelenia Pygmalios Customer Success. „Asi najviac nás potešila pochvala od zástupcov jednej z najväčších európskych značiek: „V rámci našej európskej siete máte povesť, že ste jedna z mála inovácií, ktorá dokáže priniesť to, čo sľubuje.“

Ambiciózna slovenská spoločnosť si tak po rokoch vývoja získava povesť európskej IT firmy, ktorá prináša nielen nadčasovú inováciu, ale aj reálnu pridanú hodnotu v oblasti maloobchodu.

Pygmalios, s.r.o. je technologická firma, ktorá sa zaoberá analýzou zákazníckeho správania v retaile v reálnom čase. Pomáha zvyšovať kvalitu nákupného zážitku zákazníka a zároveň odhaľovať skryté obchodné príležitostí na strane obchodníka.

Na základe zberu dát zo senzorov v obchode poskytuje nielen hĺbkový pohľad o tom, čo sa deje v kamenných prevádzkach, ale ponúka aj pomocnú ruku pri zlepšovaní obchodných a prevádzkových procesov. Riešenie Pygmalios Analytics bolo ocenené titulom Podnikateľský nápad roka 2014.

Pygmalios: https://pygmalios.com

Pygmalios FMCG: https://pygmalios.com/grocery/