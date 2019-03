TASR

Budapešť postúpila do štvrťfinále cez Miškovec

Budapešť síce v základnej časti nazbierala o 21 bodov menej ako jej súper, no vo vzájomných zápasoch viedla 3:2 a túto štatistiku potvrdila aj v kvalifikácii o play off.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Milan Kapusta

Budapešť 4. marca (TASR) - Hokejisti MAC Budapešť postúpili do štvrťfinále play off slovenskej Tipsport ligy. Zvládli aj tretí duel kvalifikácie, keď nad ďalším maďarským nováčikom v súťaži DVTK Miškovec triumfovali v podnelok 4:2 a celú sériu vyhrali 3:0 na zápasy.

MAC Budapešť - DVTK Miškovec 4:2 (2:1, 0:0, 2:1) Góly: 10. Langkow (Bodó, Orban), 18. Odnoga (Szigeti, Dudás), 43. Orban (Langkow, Burt), 52. Bodó (Langkow, Dudás) - 7. Harrison (Loiseau), 58. Pance (Harrison, Loiseau). Rozhodovali: Novák, Adamec - Orolin, Valo, vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1450 divákov. MAC Budapešť: Bálisz – MacAulay, Poszgai, Dudás, Negrin, Vokla, Burt, Garát, Bugár – Bodó, Langkow, Orban – Dansereau, Brown, Klempa – Terbócs, Majoross, Pápa – Szigeti, Kreisz, Odnoga DVTK Miškovec: Vay – Kiss, Crawford, Vojtkó, Szirányi, Milam, Láda – Kulmala, Vas, Pance – Magosi, Loiseau, Harrison – Somogyi, Galanisz, Miskolczi – Rito, Hájos, Albert Konečný stav série: 3:0, postúpila Budapešť

Budapešť síce v základnej časti nazbierala o 21 bodov menej ako jej súper, no vo vzájomných zápasoch viedla 3:2 a túto štatistiku potvrdila aj v kvalifikácii o play off. Po dvoch triumfoch na ľade súpera chcel MAC doma rozhodnúť v čo najkratšom čase. Vstup do stretnutia však vyšiel lepšie hosťom, keď sa v 7. minúte presadil Harrison.

Miškovcu vydržalo vedenie iba niečo vyše dvoch minút, keď sa o vyrovnanie postaral Langkow, pre ktorého to bol už štvrtý gól v tejto sérii. Domáci boli v ďalších minútach lepší a v 18. minúte išli do vedenia zásluhou Odnogu - 2:1.

Hostia mali v úvode druhého dejstva k dispozícii presilovku, no nevyužili ju a podobne dopadli o pár minút aj domáci hráči. V 31. minúte sa opäť predviedol aktívny Langkow, no tentokrát skončila jeho strela na ľavej žŕdke. Na druhej strane nepochodil v dobrej šanci Galanisz. V závere vychytal Vay tutovku Klempu.

Hokejistom MAC vyšiel úvod do tretej časti, keď si v 43. minúte poistili vedenie. Na 3:1 upravil po Langkowovom nahodení Orban. Hráči Miškovca nedokázali dostať súpera pod tlak a navyše po zlom striedaní ponúkli súperom ďalšiu presilovku, ktorú domáci aj využili. V 52. minúte upravil na 4:1 Bodó.

Miškovec potom vrhol všetko na jednu kartu, pri presilovke už v 55. minúte odvolal brankára Vaya, rovnako aj pri nasledujúcej a vylúčenie Langkowa už potrestal. Dve minúty pred koncom znížil na 2:4 Pance. Hosťom však už na viac čas nezostal a tak MAC Budapešť postúpil do štvrťfinále play off.