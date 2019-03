TASR

Sipka skončil v Novom Sade v kvalifikačnom kole

Sipka nedostal šancu v repasáži, keď Mariea nepostúpil do finále.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Novi Sad 4. marca (TASR) - V úvodný deň majstrovstiev Európy v zápasení do 23 rokov v srbskom Novom Sade bol zo Slovákov v akcii len klasik Norbert Sipka, v hmotnostnej kategórii do 77 kg stroskotal hneď na prvej prekážke. V kvalifikačnom kole prehral s Rumunom Georgem Vladom Marieaom 1:10. Sipka nedostal šancu v repasáži, keď Mariea nepostúpil do finále.