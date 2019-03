TASR

V Bruseli sa po prvýkrát pracovne stretla Koalícia pre očkovanie

Eurokomisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis privítal vysokú účasť odborníkov na úvodnom stretnutí Koalície pre očkovanie.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR Roman Hanc

Brusel 4. marca (TASR) - Presné a transparentné informácie o očkovaní musia byť sprístupnené pacientom a širokej verejnosti v členských krajinách Európskej únie. Uviedla to v pondelok Európska komisia (EK) pri príležitosti prvého pracovného stretnutia Koalície pre očkovanie v Bruseli.

Vlani v apríli eurokomisia predstavila súbor odporúčaní, ktorých cieľom je posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi v boji proti chorobám, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Dôvodom bola aj skutočnosť, že očkovacie programy sa v jednotlivých štátoch EÚ líšia, avšak všetky krajiny čelia podobným problémom - klesajúcej miery zaočkovanosti, nedostatočným zásobám očkovacích látok či narastajúcim obavám a nedôvere v dôsledku falošných správ, ktoré sa šíria na internete.

Na základe kľúčových krokov prijatých v odporúčaní Rady EÚ zo 7. decembra 2018 Európska komisia pripravila v pondelok v Bruseli prvú schôdzu Koalície pre očkovanie, na ktorej sa stretávajú predstavitelia európskych združení zdravotníckych pracovníkov ako aj príslušné združenia študentov z tejto oblasti.

Koalícia pre očkovanie vznikla aj v reakcii na údaje Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), podľa ktorých "váhavosť pred očkovaním" je jednou z hlavných globálnych hrozieb, a ak by došlo k zlepšeniu imunizácie, dalo by sa predísť 1,5 miliónu zbytočných úmrtí.

Komisia upozornila, že cieľom Koalície pre očkovanie je zameriavať sa aj na zvýšenie dôvery občanov EÚ v očkovacie látky a celkové zlepšenie prijímania očkovania.

Eurokomisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis privítal vysokú účasť odborníkov na úvodnom stretnutí Koalície pre očkovanie. "Tým, že sú prvými partnermi, ktorí poskytujú správne informácie o očkovaní svojim pacientom, je úloha zdravotníckych pracovníkov pri zaisťovaní bezpečnejších životov nás všetkých, obrovská," uviedol komisár v správe pre médiá. A ocenil záväzok koalície, aby sa očkovanie stalo pre pacientov tou najjednoduchšou voľbou.

Komisia už vlani upozornila, že za klesajúcimi číslami miery zaočkovania sú najmä pochybnosti a obavy bežných ľudí, ktorí si však "dostatočne neuvedomujú kľúčovú úlohu očkovania v súvislosti so záchranou života".

