TASR

Komora exekútorov opätovne navrhla štyroch kandidátov na Ústavný súd

Ústavný súd SR. — Foto: TASR/František Iván

Bratislava 4. marca (TASR) - Slovenská komora exekútorov (SKE) opätovne navrhla štyroch kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Nominovala Ladislava Duditša, Petra Molnára, Ľuboša Szigetiho a Mareka Tomašoviča. Všetci kandidovali aj v prvej voľbe, v ktorej parlament nezvolil ani jedného kandidáta na ústavného sudcu.

"Napriek tomu, že prvá voľba v parlamente nepriniesla zvolenie ani jedného kandidáta, Slovenská komora exekútorov považuje za mimoriadne dôležité mať čím skôr Ústavný súd funkčný," uviedol prezident SKE Miroslav Paller.

Poukázal, že uchádzači dosiahli v prvej voľbe "nádejné výsledky", ktoré sa podľa Pallera pri širšej politickej dohode môžu pretaviť do úspešného výsledku. Nominovaných považuje SKE za profesionálne skúsených, odborne zdatných a morálne spôsobilých.

Do novej voľby kandidátov na ústavných sudcov je nateraz prihlásených jedenásť uchádzačov. Termín predkladania návrhov kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR uplynie v utorok 5. 3. o 16.00 h. Následne bude kandidátov vypočúvať parlamentný ústavnoprávny výbor. Malo by sa tak diať od 21. do 23. marca. Počet dní na vypočutie bude závisieť od počtu kandidátov.

Voľba kandidátov sa uskutoční na schôdzi NR SR, ktorá sa začne 26. marca. Poslanci majú zvoliť 18 kandidátov, ktorých majú predložiť prezidentovi SR. Ten z nich má vymenovať deviatich sudcov za tých, ktorým sa 16. februára skončilo funkčné obdobie.