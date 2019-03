TASR

Učitelia chcú stiahnuť zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch

V prípade, že vláda a šéfka rezortu školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) petícii nevyhovie, budú signatári apelovať na poslancov parlamentu, aby návrh nového zákona neschválili.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 4. marca (TASR) – Desať organizácií pôsobiacich v oblasti školstva žiada stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Ten je aktuálne v druhom čítaní a parlament by o ňom mal rokovať koncom mesiaca. Žiadosť o stiahnutie zákona iniciujú organizácie formou petície. V priebehu prvého týždňa ju podpísalo viac ako 6000 ľudí.

"Ministerstvo školstva, ministerka (školstva, pozn. TASR) a vláda nevyužili veľkú šancu vytvoriť moderný zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý by im slúžil. Ktorý by zvýšil atraktivitu učiteľského povolania, ktorý by vychádzal z potrieb praxe, mal dostatočné finančné krytie a nebol by diskriminačný voči niektorým pedagogickým a odborným zamestnancom," uviedol v pondelok na tlačovej besede Vladimír Crmoman, prezident Slovenskej komory učiteľov.

Signatári petície žiadajú, aby bol nový zákon ako základný statusový zákon pre pedagogických a odborných zamestnancov tvorený zákonne, transparentne a participatívne, s priestorom na otvorenú diskusiu všetkých aktérov. Upozorňujú, že aktuálne riešený zákon neprešiel pripomienkovým konaním, a to napriek tomu, že platná legislatíva vyžaduje zopakovanie pripomienkového konania pri každej zásadnej zmene. "Bol teda porušený zákon," zdôraznila Daniela Čorbová z petičného výboru zastupujúca občiansku iniciatívu Kvalitné školstvo.

Zákon zároveň podľa kritikov neprináša systémové zmeny, ale ponúka len riešenie čiastkových problémov. Chýba im napríklad diskusia naprieč celým spektrom škôl. Signatári poukazujú tiež na vzdelávanie a školenia učiteľov, ktoré sa však podľa nich neosvedčili a školy nevidia ich prínos, nedostatočný má byť tiež koncept vzdelávania riaditeľov škôl. Napriek tomu signatári pripúšťajú, že zákon prináša aj zopár pozitívnych zmien. Tie navrhujú dočasne riešiť novelou platného zákona.

V prípade, že vláda a šéfka rezortu školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) petícii nevyhovie, budú signatári apelovať na poslancov parlamentu, aby návrh nového zákona neschválili. Pokračujú zároveň v zbieraní podpisov. Dosiahnuť chcú 10.000 podpisov, čo je zákonný limit na to, aby mohli rokovať s ministerstvom školstva. "Hneď, ako dosiahneme 10.000, budeme žiadať o rokovanie s vládou a ministerskou školstva," doplnil Crmoman.

Členmi petičného výboru sú zástupcovia Slovenskej komory učiteľov, občianskej iniciatívy Kvalitné školstvo, Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, Asociácie stredných zdravotníckych škôl SR, Slovenskej asociácie pedagogiky raného detstva, Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku, Asociácie výchovných poradcov, Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní, MESA10 a Fóra proaktívnych škôl.