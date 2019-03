TASR

Dnes o 14:18 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní STZ k príprave EYOF 2021: O presune NTC inam sa nedá uvažovať

NTC má slúžiť v rámci Európskeho olympijského festivalu mládeže 2021 ako dejisko tenisových súťaží.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Michal Svítok

Košice 4. marca (TASR) - Slovenský tenisový zväz (STZ) trvá na tom, aby sa projekt Národného tenisového centra Košice realizoval v pôvodne navrhovanej lokalite. NTC má slúžiť v rámci Európskeho olympijského festivalu mládeže 2021 ako dejisko tenisových súťaží. Podľa STZ by zmena lokality posunula projekt výstavby NTC minimálne o dva roky dozadu a do konania EYOF 2021 by sa ho nepodarilo zrealizovať.

Športová redakcia TASR uvádza stanovisko STZ v plnom znení a bez redakčných úprav: