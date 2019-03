TASR

Guardiola pochválil svojich zverencov: Hráme lepšie ako vlani

Futbalisti Manchestru City majú deväť kôl pred koncom sezóny náskok jedného bodu pred druhým FC Liverpool.

Na archívnej snímke tréner futbalistov Manchestru City Pep Guardiola. — Foto: TASR/AP

Londýn 4. marca (TASR) - Tréner futbalistov Manchestru City Pep Guardiola vyzdvihol výkony svojich zverencov v prebiehajúcej sezóne. Podľa španielskeho kouča hrajú oveľa lepšie ako v predchádzajúcom ročníku, keď ovládli anglickú Premier League so ziskom 100 bodov.

"Spôsob, akým hráme, je oveľa lepší ako minulý rok. Každý z nás presne vie, čo má robiť. Ak to všetko dodržíme a napriek tomu neuspejeme, nebudem to ľutovať," citovala Guardiolu agentúra AFP. "V našej spoločnosti víťaz berie všetko, mojím hráčom však nebudem v prípade neúspechu nič vyčítať. Samozrejme, chceme získať titul. Hrali sme však o deväť alebo desať zápasov viac ako Liverpool. Napriek tomu sme stále v hre a to ma teší," dodal.

"Citizens" majú deväť kôl pred koncom ligovej sezóny náskok jedného bodu pred druhým FC Liverpool.