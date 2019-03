TASR

Dnes o 13:05 čítanie na minútu 0 zdieľaní Liverpool stráca na obhajcu bod, Klopp: Verím chlapcom na 100 percent

Do konca aktuálneho ročníka Premir League zostáva deväť kôl.

Tréner Liverpoolu Jürgen Klopp, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Londýn 4. marca (TASR) - Futbalisti FC Liverpool remizovali v nedeľu v mestskom derby v rámci 29. kola Premier League na pôde Evertonu bez gólov. Nevyužili tak šancu dostať sa opäť na čelo tabuľky. Z druhého miesta strácajú aktuálne na obhajcu Manchester City jeden bod. Do konca ročníka PL 2018/19 zostáva deväť kôl.

"The Reds" mali v Goodison Park svoje šance, najväčšie ale Mohamed Salah a Fabinho nevyužili. Po zápase preto stratu dvoch cenný bodov ľutovali. "Mali sme šance, aby sme zvíťazili. No nepodarilo sa nám to. Je to tak, ako to je. Musíme ísť ďalej a sústrediť sa na ďalšie zápasy. Každý chce byť na čele tabuľky, hoci v tomto momente s tým nič neurobíme. O stretnutí veľa hovorí aj fakt, ako sa súper po ňom radoval zo zisku bodu," citovala agentúra DPA stopéra hostí Virgila van Dijka.

Päťnásobný európsky šampión vyhral anglický titul 18-krát. Ten posledný však ešte v roku 1990. Na začiatku januára mali zverenci nemeckého trénera Jürgena Kloppa šancu odpútať sa od "Citizens" na 10 bodov, na Etihad Stadium však prehrali 1:2 a utrpeli doposiaľ jedinú prehru v lige v ročníku. Tím Španiela Pepa Guardiolu prehral v lige 4-krát, LFC má na konte ale až sedem remíz. Klopp ale nepanikári. "To, že už nie sme na čele, nie je absolútne dôležité. Koho to na začiatku marca zaujíma? Dobré je, že sme stále v hre, bojujeme o titul, to je dobrá správa. Zápas na Evertone bol divoký, mali sme šance, žiaľ, nevyužili sme ich."

Liverpool aj ManCity ešte budú hrať dva zápasy proti tímom z tzv. "veľkej šestky", resp. tri proti tímom z aktuálnej hornej polovice tabuľky, podotkla agentúra DPA. "Musíme zostať pozitívni a sebavedomí. Musíme odohrať ešte veľa zápasov. Dúfam, že sa poradie na čele ešte aspoň raz zmení. Jediný spôsob, ako môžete získať trofej je byť stále pokojný, ale ostražitý. Cítiť istý tlak, no treba si veriť. A veriť vo využitie šance. Ja osobne verím na 100 percent. Zápas za zápasom a potom za ďalším zápasom cítim, že moji chlapci sú odhodlaní a vyzerajú byť pripravení," dodal 51-ročný Klopp.