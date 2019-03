Dominika Dobrocká

20 rokov po rozvode svojmu exmanželovi darovala obličku. Verí, že inšpiruje aspoň jedného človeka

Ani na chvíľu nezaváhala a konala. Zachránila tak život otcovi svojich dvoch milovaných detí.

MINNEAPOLIS 4. marca - Spoznali sa, keď mali len 14 rokov a začali navštevovať strednú školu. Mary Zieglerová a Bill Henrichs sa do seba zaľúbili a dlho na spoločnú cestu životom nečakali. Hneď, ako dovŕšili 18 rokov, vzali sa. Vydržali spolu dlhých 24 rokov, po ktorých sa však rozhodli pre radikálnu zmenu. Zhodli sa v tom, že si nie sú určení a neklape im to tak, ako by asi malo. Nasledoval rozvod a dohoda, že koniec ich manželstva nijako nemôže ovplyvniť ich dve deti.

Od tohto spoločného rozhodnutia a oficiálneho ukončenia vzťahu prešlo 20 rokov. Bývalí manželia však zostali v kontakte a ich vzťah bol ukážkový. Ich vzťah však po dlhých rokoch vo februári nabral ďalšiu fázu. Stalo sa tak po tom, čo Henrichs začal mať obličkové problémy súvisiace s cukrovkou. Keď mu lekári oznámili, že potrebuje transplantáciu, začalo pátranie po vhodnom darcovi. Testy podstúpili desiatky priateľov a členov rodiny, aby sa našiel jeden vhodný.

Bývalá ako vhodný darca

Práve jeho dcéra bola tou, ktorá mohla otcovi darovať orgán, avšak nastala komplikácia, keďže vychovávala dve vlastné deti. Mary nemohla sledovať, ako ich dcéra chce podstúpiť transplantáciu a ohroziť tak svoju budúcnosť. Vypočula svoju intuíciu a testy podstúpila aj ona. Ukázalo sa, že je dokonale vhodná ako darca pre svojho bývalého manžela a zhoduje sa s jeho neobvyklou krvnou skupinou.

Transplantácia prebehla v októbri a bola úspešná. Mary aj Henrichs sú v poriadku a ich príbeh slúži svetu ako krásny príklad toho, že so svojím bývalým je možné vychádzať ľudsky. „V prípade, že tento príbeh dokáže zmeniť jedinú osobu, správanie sa alebo postoj voči bývalému partnerovi, tak to bude stáť za to,“ prezradila svoje myšlienky Mary, ktorá to, čo sa stalo, nepovažuje za ťažké rozhodnutie. Jednoducho pomohla, keď ju jej bývalý manžel potreboval.