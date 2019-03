TASR

Dnes o 12:25 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Ščasnému sa NFŠ páči, Ševela verí, že diváci sa na Tehelné pole vrátia

Novučičké moderné Tehelné pole, ktoré ako Národný futbalový štadióne bude aj domovom slovenskej reprezentácie, slávnostne otvorilo 143. najväčšie národné derby Slovan - Trnava (2:0).

Na archívnej snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Martin Ševela. — Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 4. marca (TASR) - Vyše deväťročné čakanie najúspešnejšieho slovenského futbalového klubu Slovana Bratislava na nový štadión sa skončilo 3. marca 2019. Novučičké moderné Tehelné pole, ktoré ako Národný futbalový štadióne bude aj domovom slovenskej reprezentácie, slávnostne otvorilo 143. najväčšie národné derby Slovan - Trnava (2:0).

Osemnásobný šampión v ére samostatnosti odohral na starom Tehelnom poli posledný súťažný zápas 25. novembra 2009, v odvete štvrťfinále Slovenského pohára vtedy bezgólovo remizoval s Myjavou. Nasledoval presun cej Bajkalskú ulicu na štadión mestského rivala Interu na Pasienky. A tento exil trval poriadne dlho. Až v júli 2013 sa naplno začali búracie práce, keď sa do schátraných tribún starého štadióna zahryzli bagre aj za asistencie televíznych kamier prítomných médií. Trvalo však opäť dlhší čas, kým sa mohli fanúšikovia "belasých" opäť z neobľúbených Pasienkov presťahovať už na tribúny nového Tehelného poľa. Samotná stavba NFŠ sa začala 1. septembra 2016, realizoval ju Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o. Zmluvná cena za štadión vrátane vybavenia je približne 75 miliónov eur, na jeseň 2018 investor pripustil, že definitívna suma sa zvýši v súvislosti s vyššou cenou práce i novými nárokmi UEFA na osvetlenie a niektoré časti infraštruktúry štadióna. Štát, ktorý sa zaviazal dostavať a odkúpiť nekomerčnú časť štadióna, poskytne NFŠ dotáciu vo výške 27,2 milióna eur, avšak táto bude odpočítaná od kúpnej ceny.

Vo februári sa stalo aj známe, že fixná suma za prenájom NFŠ nebude nižšia ako milión eur ročne. Vyplýva to z Návrhu základných podmienok obchodnej verejnej súťaže a zmluvy o nájme NFŠ, ktorý s pripomienkami schválila vláda.

Otvorenie NFŠ sprevádzal bohatý program, užili si ho najmä domáci fanúšikovia, no i klubové legendy či politici vo VIP priestoroch a aj samotní hráčski či trénerskí aktéri derby. Práve prestížna konfrontácia Slovana a Trnavy sa vrátila na Tehelné pole po predlhých 3416 dňoch. Naposledy sa na ňom hrala 25. októbra 2009 a pred 8897 divákmi sa duel skončil nerozhodne 1:1.

Vedenie klubu na čele s generálnym riaditeľom Ivanom Kmotríkom ml. pripravilo pôsobivé otvorenie. Vlajková i laserová šou, defilé legiend na ploche, odovzdanie symbolického kľúča od štadióna Alexandrom Vencelom st. najmladšiemu prípravkarovi klubu či emotívny príhovor samotného štadiónu fanúšikom, nadabovaný Mariánom Slovákom, chytili klubových priaznivcov za srdce. Tieňom bola najmä neprítomnosť fanúšikov rivala, ďalšie, najmä technické doladenia supermoderného štadiónu budú už len otázkou času. Hoci treba povedať, že klubové vedenie s ním bude mať ešte veľa práce, aby sa na ňom mohol uskutočniť napr. súťažný duel národnej reprezentácie. Podľa oficiálneho údaju bolo Tehelné pole s kapacitou 22.500 miest v nedeľu vypredané, niektoré sektory však neboli otvorené.

Majstrovskej Trnave okrem ich fanúšikov na tribúnach chýbala v šatni teplá voda, funkcionárom napr. parkovacie miesta, tréner Michal Ščasný na pozápasovej tlačovej konferencii však neskĺzol do kritiky NFŠ. Naopak ocenil ho. "Štadión je krásny. Je to plus pre slovenský futbal, bodaj by bolo viac takýchto štadiónov na Slovensku. Atmosféra bola výborná. Škoda, že bez fanúšikov Trnavy," povedal český kouč a samotný zápas zhodnotil: "Boli dva rozhodujúce momenty. Domáci dali gól z rovnakej situácie, ako keď Yilmaz išiel sám na bránu, na jednej strane ofsajd nebol, na druhej áno, s tým, že v prípade Yilmaza o ofsajd nešlo. Ale dobre. Škoda nevyužitých šancí ako Depetrisova, keď hlavičkoval do bočnej siete. Gratulujem Maťovi Ševelovi k víťazstvu. Odohrali sme tu zápas so cťou. Horšie by bolo, ak by sme tu dostali päťku. To by sa nám potom v hlavách ťažšie dávalo dokopy."

Slovan vedie tabuľku so 14-bodovým náskom pred druhým DAC Dunajská Streda, resp. MŠK Žilina, v tomto ročníku Fortuna ligy stále neprehral. Jeho tréner Martin Ševela bol s víťazným krstom štadióna logicky nad mieru spokojný: "Očakávania boli veľké, či už zo strany fanúšikov, médií, ale aj nás samých. Podarilo sa nám naplniť ich. Niektorí hráči ešte pred takou kulisou nehrali. Celý štadión fandil, bol to povolený doping pre nás všetkých. Dôležité bolo, aby nám tá obrovská energia z tribún nezväzovala nohy. Túto náročnú skúšku sme zvládli. Sme šťastní, že sme krásny štadión pokrstili víťazstvom. Som presvedčený, že ľudia odchádzali spokojní a že sa vrátia. Víťazstvo patrí im. Je radosť hrať pred takýmto početným publikom a v takej atmosfére. Tá emócia na konci takéhoto zápasu je neskutočná."