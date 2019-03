Kristián Plaštiak

Slovák vytvoril hru, ktorá simuluje život v socializme. Zaujímajú sa o ňu aj v Spojených štátoch

Vráťte sa v čase do doby, kedy ste vyrastali vy, alebo vaši rodičia.

— Foto: 3Dvision

BRATISLAVA 4. marca - V polovici marca 2019 by mala prostredníctvom hráčskej platformy Steam uzrieť svetlo sveta hra Workers & Resources: Soviet Republic. Ide o simulátor, ktorý dokonale odzrkadľuje život v ére spred päťdesiatich rokov počas socialistického režimu. Čo by vás malo na takejto hre lákať? No predsa už len senzačná skutočnosť, že ide o slovenskú produkciu, za ktorou stojí vývojár Peter Adamčík.

Na východ!

Pri tvorbe sa Peter inšpiroval hrou Transport Tycoon, ktorá bola zameraná iba na dopravu. Okrem prevozu surovín z tovární, ako to bolo v spomínanej hre z roku 1994, chcel riešiť aj urbanistickú expanziu, teda rozširovanie miest a ekonomiku. Hneď na to si položil otázku čo keby všetky paneláky a dopravné prostriedky pochádzali z východného bloku? Hra s podobným motívom nie je, preto by tá jeho bola originálna.

Vlak s nákladom prichádza do stanice Foto: 3Dvision

Vývoj a financovanie hry

Peter hru sám programuje a robí aj herný dizajn, okrem neho na hre pracuje viacero externých grafikov a ich spoločná práca trvá už dva roky. Grafický engine, ktorý hru poháňa, nemuseli vytvárať, pretože používa jeden z Petrových starších titulov. Samotný vývoj hry zabral veľa času, energie a, pochopiteľne, nejde o lacnú záležitosť. Financovanie prebieha z predchádzajúcich projektov, ku ktorým patria Air Conflicts, Air Missions či Attack on Pearl Harbor z leteckého prostredia druhej svetovej vojny.

V hre sa objaví ústredná ekonomika z prostredia ZSSR Foto: 3Division

Marketingová sila

S blížiacim sa dátumom vydania sa zvyšuje počet fanúšikov a ľudí, ktorí sa na Soviet Republic tešia. Podľa Petra je to podnietené tým, že v tomto prostredí žili alebo vyrastali. Staré autá i budovy, ktoré sa v hre vyskytujú, ľudia poznajú, takže pôjde aj o istú dávku nostalgie. „Zároveň je tam lákavý model centrálneho plánovania,“ uviedol pre Denník N vývojár Peter Adamčík. „Hráč musí riešiť všetko od ekonomiky až po prevoz ľudí do práce. Ak hra, ktorá simuluje kapitalizmus, má pôsobiť reálne, musí ísť trh vlastným smerom. V mojej hre musíte ovplyvňovať každý aspekt života ľudí.“

Pamätníkom dobre známe ambulantné autá Foto: 3Division

Spomedzi nám známych budov sa v hre objavia napríklad budova Slovenského rozhlasu či letecká vojenská nemocnica v Košiciach. V podobných hrách býva častým zvykom, že „šikovní“ hráči a nadšenci si radi vytvárajú vlastné objekty v hre a inak tomu nebude ani v Soviet Republic. Budú môcť vytvárať vlastné vozidlá a budovy. V budúcnosti by v hre mali pribudnúť aj lodná či letecká doprava a vplyv armády na ekonomiku. Takisto ľudia, ktorí nebudú vo vašej fiktívnej krajine spokojní, sa pokúsia ujsť.

Hra obsahuje aj monumenty z „červenej éry“ Foto: 3Division

Záujem zo zahraničia

Je pochopiteľné, že najväčší zaznamenaný úspech pochádza z blízkej Európy, no hra zaujala aj v Spojených štátoch. Okrem nich je zvedavá aj západná Európa, každého zaujíma, ako to fungovalo ešte pred obdobím revolúcie. Peter odhaduje, že o jeho najnovší titul je až 20-krát väčší záujem ako o všetky ostatné predošlé tituly.